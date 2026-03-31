Galicia refórzase como potencia acuícola: abarca dous tercios da capacidade produtiva de linguado en España
As máis de 2.500 empresas galegas do sector, que xeran preto de 4.500 empregos, facturaron o ano pasado 235 millóns de euros
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou este martes as instalacións de Stolt Sea Farm en Lira (Carnota), unha das plantas de referencia internacional na produción de rodaballo e linguado e a cuxa modernización contribuíu o apoio da Xunta a través do Fondo Europeo Marítimo, da Pesca e da Acuicultura (Fempa).
Villaverde destacou a aposta da citada firma pola innovación e o seu papel no desenvolvemento da acuicultura en Galicia e puxo en valor o papel estratéxico desta compañía, tanto polo seu volume produtivo como pola súa eficiencia e sustentabilidade.
Neste contexto, afondou no apoio da Administración autonómica ao desenvolvemento do sector, lembrando que a Consellería do Mar concedeu a Stolt Sea Farm, ao abeiro da convocatoria do 2025 do Fempa, unha axuda de máis de 13,2 millóns de euros para a execución de oito proxectos nas súas plantas de Cervo e Vilán (Camariñas).
Os datos provisionais de 2025 indican que a facturación do tecido empresarial acuícola galego acadou arredor duns 235 millóns de euros. “Estamos ante un sector clave, con máis de 2.500 empresas e preto de 4.500 empregos en Galicia, que representa unha actividade estratéxica para a nosa economía”, subliñou.
No relativo á produción de rodaballo, Galicia superou as 9.300 toneladas, cun valor duns 94,5 millóns de euros, o que supón un 5,1% da produción acuícola e representa máis do 40% do valor económico da acuicultura, consolidando a comunidade como líder estatal nesta especie.
Pola súa banda, a produción de linguado tamén acadou cifras destacadas. Aínda que representa o 0,4% do volume total dos cultivos mariños galegos, o seu valor sitúase preto do 5,4%, concentrando Galicia máis de dúas terceiras partes da capacidade produtiva desta especie en España.
- Madrid se fija en Galicia: la comunidad usará las aplicaciones desarrolladas por la Xunta para la gestión del sector ganadero
- Inversores extranjeros ponen el foco en una 'joya' de la zona vieja
- El dueño del bar de Santiago que tomó bizcocho con marihuana sin saberlo pide justicia
- A subasta un piso ‘okupa’ con deudas a la comunidad y laHacienda Pública
- Buscan en Santiago unos figurantes muy especiales para rodar junto a Luis Zahera la segunda temporada de 'Animal'
- Muere María Aurora Losada Andrade, propietaria de los emblemáticos Talleres Amio en Santiago
- Ni Madrid ni Barcelona: la ciudad más contaminada de España está en Galicia
- Dos alumnos del Centro Superior de Hostelería de Galicia se quedan a las puertas de competir en la final por ser el mejor cocinero joven de España