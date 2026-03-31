Muere una percebeira en Porto do Son arrastrada por un golpe de mar

Una vecina de Porto do Son perdió la vida en la mañana de este martes en esa localidad arrastrada por un golpe de mar cuando extraía percebes.

El suceso ocurrió minutos antes de las diez de la mañana en la zona de Baroña, en un punto de la costa cercano al castro. Un testigo alertó al 112-Galicia de la caída de una mujer al mar, por lo que se desplegó de inmediato un operativo de búsqueda en el que participó un helicóptero.

Poco después, el cuerpo sin vida de la percebeira, adscrita a la cofradía sonense, fue localizado en el agua por unos pescadores que se encontraban faenando en la zona. Consiguieron sacarla del agua y trasladarla en una planeadora al puerto de Porto do Son, para que recibiese asistencia médica. Sin embargo, la mujer ya había fallecido, por lo que muchos de los recursos activados para el operativo de rescate fueron anulados.

Con todo, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia informaron a todos los organismos competentes, como Salvamento Marítimo, Servizo de Gardacostas de Galicia, Guardia Civil, Policía Local y Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

El cadáver permanece en el muelle de Porto do Son, mientras se espera la llegada de la autoridad judicial para decretar su levantamiento.

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