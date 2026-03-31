O PSOE de Ribeira acusa a alcaldesa de ocultar o custo da indemnización polo desmantelamento dunha gasolineira
A formación critica o "silencio" do Goberno "ante un posible custo millonario para as arcas municipais"
O PSOE de Ribeira denuncia que “o último pleno municipal volveu deixar en evidencia a falta de proxecto, a opacidade e a inacción do actual Goberno local”.
Para os socialistas, a sesión “confirmou que o Executivo evita dar explicacións nos asuntos máis graves e está máis centrado en entorpecer á oposición e en xerar ruído político que en resolver os problemas reais de Ribeira”.
A formación critica “a negativa da alcaldesa a responder canto pode custarlle ao Concello" a indemnización que poida derivarse do desmantelamento, por mandato xudicial, da antiga gasolineira de Xarás. "A súa única resposta foi que o Goberno está moi tranquilo”, din os socialistas, que lamentan que a alcaldesa “oculte o custo da indemnización de Xarás”.
Desde a formación afirman que "esta forma de actuar lembra a etapa de Manuel Ruiz, cando insistía en que todo estaba correcto e acabou perdendo todas e cada unha das veces que a licenza foi xudicializada”.
Consideran tamén “inaceptable que, ante un posible custo millonario para as arcas municipais, a cidadanía siga sen coñecer nin unha cifra nin unha estimación seria” da posible indemnización.
O grupo socialista considera tamén “moi preocupante que o Goberno municipal admita que puxo en risco os dous millóns de euros do Plan de Sustentabilidade Turística en Destino”. “Segundo a propia alcaldesa, sabían que a publicidade da financiación europea era obrigatoria e que os logos se ían colocar, restando importancia ao sucedido ao cualificalo como un pequeno despiste”, recalca.
Para o PSOE “non hai nada pequeno nun erro que pode comprometer a correcta xustificación dos fondos europeos e mesmo obrigar á súa devolución”.
