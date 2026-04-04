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ACCIDENTE

Dos personas heridas tras volcar un camión en Carnota

Fue necesario limpiar la vía, dado que había piedras y tierra sobre la calzada

El 112 Galicia recibió la alerta de un particular a las 10.30 horas.

El 112 Galicia recibió la alerta de un particular a las 10.30 horas. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Carnota

Una salida de vía de un camión, que quedó semivolcado en la AC-550 a su paso por San Mamede, en Carnota, se saldó con dos heridos. Ambos ocupantes del vehículo fueron evacuados por el personal sanitario.

El 112 Galicia tuvo constancia del accidente a las 10.30 horas, tras recibir la llamada de un particular que alertaba del accidente en el punto kilométrico 18,7 de la AC-550. Según indicaba, había dos personas fuera del vehículo. Poco después, el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 también informó al 112 de la existencia del siniestro con heridos.

Hasta el lugar se desplazaron, además de los servicios sanitarios, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Local, del GES de Muros y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Carnota.

Una vez en el punto, los miembros de Protección Civil solicitaron medios para la limpieza y el mantenimiento de la vía, ya que el camión había derramado piedras y tierra sobre la calzada.

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Tras la evacuación de los heridos, el GES señalizó un carril con conos hasta la llegada de la grúa, dado que el vehículo accidentado ocupaba parte de la vía.

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