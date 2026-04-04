ACCIDENTE
Dos personas heridas tras volcar un camión en Carnota
Fue necesario limpiar la vía, dado que había piedras y tierra sobre la calzada
Una salida de vía de un camión, que quedó semivolcado en la AC-550 a su paso por San Mamede, en Carnota, se saldó con dos heridos. Ambos ocupantes del vehículo fueron evacuados por el personal sanitario.
El 112 Galicia tuvo constancia del accidente a las 10.30 horas, tras recibir la llamada de un particular que alertaba del accidente en el punto kilométrico 18,7 de la AC-550. Según indicaba, había dos personas fuera del vehículo. Poco después, el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 también informó al 112 de la existencia del siniestro con heridos.
Hasta el lugar se desplazaron, además de los servicios sanitarios, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Local, del GES de Muros y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Carnota.
Una vez en el punto, los miembros de Protección Civil solicitaron medios para la limpieza y el mantenimiento de la vía, ya que el camión había derramado piedras y tierra sobre la calzada.
Tras la evacuación de los heridos, el GES señalizó un carril con conos hasta la llegada de la grúa, dado que el vehículo accidentado ocupaba parte de la vía.
- El histórico bar de Santiago donde los estudiantes aún beben por 70 céntimos: 'A la gente le gusta que haya algo que resista
- Los efectos del cierre de Lavacolla: 'La incógnita no es si habrá impacto, sino la magnitud del mismo
- La Guardia Civil recupera el cuerpo de un hombre de 64 años ahogado en el río Tambre
- Santiago encara el final de la Semana Santa con la procesión de los Hermanos
- El director de cine que busca casa en Ames o alrededores para rodar su primera película
- El gimnasio antifascista de Santiago cumple un año de vida: 'Para entrar, hay que aceptar nuestros ideales
- Crónica social compostelana | VII Festa Gastronómica da Cabra en el lugar de O Eixo
- Varias granjas del área de Santiago se cuelan entre las mejores ganaderías criadoras de raza frisona de España en 2025