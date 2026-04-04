INFRAESTRUTURAS

Portos reparará as ramplas de acceso ao mar en Castiñeiras e Corrubedo en Ribeira, e Ancados, en Boiro

Nivelará as superficies saneando bordos e fendas cun morteiro especial

Zona portuaria de Corrubedo, en Ribeira. / Suso Souto

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Portos de Galicia, ente público dependente da Consellería do Mar, executará a reparación das ramplas de acceso ao mar nos peiraos de Castiñeiras e Corrubedo, no municipio de Ribeira, así como no de Ancados, en Boiro.

O ente público acaba de recibir os informes preceptivos de compatibilidade coa estratexia mariña do Ministerio para a Transición Ecolóxica (MITECO) para poder executar ditas obras. Portos de Galicia solicitara estes informes hai ano e medio, en outubro de 2024.

Nos tres casos, trátase de obras de mantemento e conservación de infraestruturas necesarias para a seguridade e operatividade portuaria e para a actividade do sector profesional pesqueiro do Barbanza.

Limitación para protexer a fauna

Unha vez recibidos os informes imprescindibles para contratar os traballos, Portos de Galicia executará as obras coas limitacións que establece o MITECO en canto á protección da fauna da zona.

No caso de Castiñeiras, o Ministerio indica que os traballos non poderán realizarse entre os meses de xuño e outubro, e recomenda executalos en novembro ou decembro.

Polo que respecta aos traballos, executarase o saneado de bordos e fendas para posteriormente proceder ao recheo de todas as fendas con morteiro especial. Deste xeito quedará nivelada a superficie para maior seguridade e operatividade.

