INFRAESTRUTURAS
Portos reparará as ramplas de acceso ao mar en Castiñeiras e Corrubedo en Ribeira, e Ancados, en Boiro
Nivelará as superficies saneando bordos e fendas cun morteiro especial
Portos de Galicia, ente público dependente da Consellería do Mar, executará a reparación das ramplas de acceso ao mar nos peiraos de Castiñeiras e Corrubedo, no municipio de Ribeira, así como no de Ancados, en Boiro.
O ente público acaba de recibir os informes preceptivos de compatibilidade coa estratexia mariña do Ministerio para a Transición Ecolóxica (MITECO) para poder executar ditas obras. Portos de Galicia solicitara estes informes hai ano e medio, en outubro de 2024.
Nos tres casos, trátase de obras de mantemento e conservación de infraestruturas necesarias para a seguridade e operatividade portuaria e para a actividade do sector profesional pesqueiro do Barbanza.
Limitación para protexer a fauna
Unha vez recibidos os informes imprescindibles para contratar os traballos, Portos de Galicia executará as obras coas limitacións que establece o MITECO en canto á protección da fauna da zona.
No caso de Castiñeiras, o Ministerio indica que os traballos non poderán realizarse entre os meses de xuño e outubro, e recomenda executalos en novembro ou decembro.
Polo que respecta aos traballos, executarase o saneado de bordos e fendas para posteriormente proceder ao recheo de todas as fendas con morteiro especial. Deste xeito quedará nivelada a superficie para maior seguridade e operatividade.
