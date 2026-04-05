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Dúas empresas máis apostan por asentarse no polígono de Muros

A xerente de SEA, Beatriz Sestayo, e a tenente de alcaldesa, Caridad González, visitaron á area empresarial

Vista aérea do polígono empresarial de Muros.

Vista aérea do polígono empresarial de Muros. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Muros

A xerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), Beatriz Sestayo, e o responsable comercial, José Luís Rey, visitaron Muros con motivo da firma da compra de novas parcelas no polígono empresarial por parte dunha empresa adicada á elaboración de produtos de panadería e repostería tradicional, e Gadisa, que construirá un novo espazo comercial, segundo confirma a tenente de alcaldesa, Caridad González.

Beatriz Sestayo, esquerda, e Caridad González, no polígono de Muros.

Beatriz Sestayo, esquerda, e Caridad González, no polígono de Muros. / Cedida

Ambos responsables de SEA foron recibidos por Caridad González, con que avaliaron os beneficios para o Concello e para os veciños de Muros.

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"Interesáronse polo desenrolo do polígono, que foi unha gran aposta do goberno socialista", afirmou González, quen subliñou ademais "a colaboración de todos os veciños para facer posible o desenrolo do mesmo". Dende o PSOE, engadiu, "seguimos apostando porque chegue a ser o motor da recuperación da economía muradá".

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