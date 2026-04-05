TRÁFICO
Un herido tras colisionar una furgoneta contra un poste y una marquesina en Ribeira
Los bomberos sofocaron un incendio en un colector
Ribeira
Una persona resultó herida esta mañana tras colisionar una furgoneta contra un poste de hormigón y una marquesina en Ribeira.
El accidente tuvo lugar poco antes de la 7.00 horas en la carretera AC-550 a su paso por el lugar de Salmón, en la parroquia de Oleiros. Hasta el lugar fueron movilizados, entre otros, profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y los bomberos del parque comarcal de Ribeira.
Los bomberos tuvieron que intervenir también de madrugada para sofocar un incendio registrado en un colector de la basura en el puerto de Palmeira.
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