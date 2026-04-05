Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centros socioculturalesJosé LemaProcesión de los HermanosDe Santiago a ArcoRescate piloto EEUU
instagram

TRÁFICO

Un herido tras colisionar una furgoneta contra un poste y una marquesina en Ribeira

Los bomberos sofocaron un incendio en un colector

Poste derribado por el impacto de la furgoneta accidentada en Ribeira.

Poste derribado por el impacto de la furgoneta accidentada en Ribeira. / Bombeiros Ribeira

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Una persona resultó herida esta mañana tras colisionar una furgoneta contra un poste de hormigón y una marquesina en Ribeira.

El accidente tuvo lugar poco antes de la 7.00 horas en la carretera AC-550 a su paso por el lugar de Salmón, en la parroquia de Oleiros. Hasta el lugar fueron movilizados, entre otros, profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y los bomberos del parque comarcal de Ribeira.

Noticias relacionadas y más

Bomberos interviniendo en el puerto de Palmeira.

Bomberos interviniendo en el puerto de Palmeira. / Bombeiros Ribeira

Los bomberos tuvieron que intervenir también de madrugada para sofocar un incendio registrado en un colector de la basura en el puerto de Palmeira.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents