Un herido tras colisionar una furgoneta contra un poste y una marquesina en Ribeira

Una persona resultó herida esta mañana tras colisionar una furgoneta contra un poste de hormigón y una marquesina en Ribeira.

El accidente tuvo lugar poco antes de la 7.00 horas en la carretera AC-550 a su paso por el lugar de Salmón, en la parroquia de Oleiros. Hasta el lugar fueron movilizados, entre otros, profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y los bomberos del parque comarcal de Ribeira.

Bomberos interviniendo en el puerto de Palmeira. / Bombeiros Ribeira

Los bomberos tuvieron que intervenir también de madrugada para sofocar un incendio registrado en un colector de la basura en el puerto de Palmeira.