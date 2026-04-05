Siete jóvenes de Noia ruedan en el Mar Negro un documental sobre los impactos ambientales en la salud

Siete exalumnas del IES Virxe do Mar, de Noia, que están ahora iniciando sus carreras universitarias, viajaron a Rumanía para grabar en el entorno del Mar Negro las escenas finales de un documental enmarcado en un proyecto de la Universidad de Santiago (USC) de innovación e investigación educativa sobre los efectos que tienen los impactos ambientales en los genes humanos

El profesor Francisco Sóñora Luna, de la Facultad de Ciencias de la Educación, asegura que el instituto noiés colabora con la USC en dicho proyecto desde el año 2023. La presentadora del documental es la noiesa Elena Dominguez; en redes sociales trabajan sus compañeras Noa Mariño, Alba Alonso y Malena Domínguez; y del making of se encargaron Alba Abeijón, Noelia Moledo y Lucía Arias.

Equipo en la entrada de la Estación de Biología Marina de UIasi. / Cedida

Bajo la dirección de los investigadores de la USC en Comunicación Audiovisual Pablo Calviño y Manuel Barreiro, el pasado 30 de marzo comenzaron a trabajar en el documental EduCO2health en Rumanía. El proyecto estudia el exposoma humano, el conjunto de todas las exposiciones ambientales que una persona recibe desde la concepción hasta la muerte. Este documental busca acercar la ciencia a la sociedad y mostrar como los impactos en las praderas marinas de todos los océanos europeos pueden influir en nuestra salud.

El primer día de trabajo se centró en el pueblo de Mangalia, en el puerto situado en la desembocadura del Danubio. Desde allí Elena Domínguez, inició la presentación conectando el estudio en el Mar Negro con las escenas que ya están incluidas en la versión beta del documental, y que fueron grabadas en el Atlántico, en Aveiro (Portugal) y Testal (Noia), y en el Mar Báltico, en Polonia.

La noiesa Elena Domínguez durante la grabación del documental en Mangalia. / Cedida

El audiovisual se complementó con las grabaciones en el Mar Negro para hacer hincapié en la importancia ecológica de sus praderas marinas y la necesidad de cuidarlas para defender los ecosistemas para luchar contra el cambio climático y, al mismo, tiempo defender la salud humana.

El director de la Estación de Biología Marina de la Universidad de Iasi, socia del proyecto, Emmanuel Baltaj, se sumergió en el Mar Negro con un dron submarino para poder grabar las praderas de Zostera y poder añadir dichas imágenes al documental.

Posteriormente, el 31 de marzo, el equipo de las siete noiesas dirigidas por los dos investigadores de la USC continuó con la filmación del documental EduCO2Health en las playas de Eforie Sud, ubicadas en el sureste de Rumanía, para hacerse eco de los impactos y la importancia de la intervención humana para la preservación del ecosistema. Allí abordaron como deben ser los procesos de recuperación de playas.

De izquierda a derecha, las noiesas Lucía Arias, Alba Abeijón e Malena Dominguez en Mangalia. / Cedida

Grabaron también una entrevista a la bióloga marina responsable del trasplante de praderas de Zostera, Alina Croitoru, centrada de forma especial el tratamiento y la conservación de los ecosistemas marinos, abordando las dificultades de la investigación, el impacto ambiental, social y humano que suponen estos procesos y cuestiones y perspectivas a futuro.

Delta del Danubio

El trabajo continuó el 1 de abril en los laboratorios de la Estación de Biología Marina de la Universidad de Iasi, que investigan problemáticas de los ecosistemas marinos de gran relevancia en el contexto ambiental actual, y al día siguiente ascendieron por el delta del Danubio para recoger imágenes su gran capacidad de arrastre de microplásticos, que cuando llegan a las praderas marinas son filtradas por la Zostera, con los consiguientes beneficios para la salud humana.

El documental, que forma parte de un proyecto financiado con 400.000 euros por la Unión Europea y cuyo investigador principal es el doctor Ángel Carracedo, se estrenará el 30 de junio en Noia durante en un curso de verano de la USC, cuya inauguración y primera conferencia correrá a cargo de la nueva rectora, la ribeirense Rosa Mª Crujeiras Casais.