Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Procesión de los Hermanos
instagram

SERVIZOS

A Xunta investirá 50.000 euros en melloras na escola infantil do Porto do Son

O Concello recibirá 600.000 € máis en tres anos para axuda no fogar

Luis Oujo e Fabiola García na escola infantil do Porto do Son. / Luis Polo

José Manuel Ramos Lavandeira

Porto do Son

A Xunta de Galicia investirá preto de 50.000 euros en obras de mellora na escola infantil pública autonómica do Porto do Son. Así o anunciou esta mañá a conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, que visitou o centro acompañada do alcalde do concello, Luis Oujo.

As obras, que contratará e executará o concello, consistirán na instalación dun novo sistema de climatización, na dotación de novos módulos de almacenamento e na colocación dunha nova cancela no vestíbulo da entrada. Ademais, procederase á limpeza e pintado das fachadas exteriores do centro.

A conselleira de Política Social e Igualdade enmarcou esta intervención "no compromiso da Xunta coa atención á infancia e o apoio á conciliación das familias, a través de investimentos de mellora nos centros de 0 a 3 anos ou tamén con medidas como a gratuidade".

Incremento de 600.000 € para o SAF

Por outra banda, a conselleira e o alcalde avaliaron o impacto que ten o acordo asinado entre a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) na mellora do Servizo de Axuda no Fogar (SAF), cifrando en preto de 600.000 euros o incremento do financiamento da Xunta en O Porto do Son durante os tres anos de vixencia do acordo, recibindo un total de 2,1M€.

"Isto representa un importante aforro para o concello, que poderá aproveitar para seguir mellorando os seus servizos sociais", afirmou Fabiola García.

Solicitudes ata o 27 de abril

Lembrou que a Xunta xa está levando a cabo a actualización do módulo de financiamento do SAF e que os concellos teñen o prazo dun mes, ata o vindeiro 27 de abril, para solicitar formalmente o incremento da achega da Xunta a este servizo de xestión municipal.

De feito, destacou que o Concello de Porto do Son, xunto ao de Ponteareas, foron os dous primeiros municipios en solicitar este aumento.

Noticias relacionadas y más

A conselleira e o alcalde, á dereita, seguindo a Procesión do Xesús Glorioso. / Luis Polo

A conselleira, Fabiola García, aproveitou a súa visita ao Porto do Son para participar na Procesión de Xesús Glorioso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents