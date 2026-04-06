Creatividad a las puertas del quirófano: un escritor de Boiro publica tres libros mientras espera una operación

Manuel Losada, un escritor afincado en Boiro, acaba de publicar dos nuevas novelas y un poemario en uno de los momentos más delicados de su vida, mientras permanece a la espera de una intervención quirúrgica tras sufrir un accidente laboral.

Entre sus novedades destacan la segunda parte de El banco de Carmen, ambientada nuevamente en Boiro e incorporando como personajes a vecinos y vecinas reales del municipio, y El eco de las aguas muertas, una obra de misterio situada en O Incio (Lugo), con el balneario de Ferrería como escenario principal.

Portada de la novela 'El banco de Carmen'. / Cedida

A este doble lanzamiento se suma un poemario, donde el autor muestra una faceta más íntima y emocional, alejándose del suspense que caracteriza su trayectoria.

“En estos momentos difíciles, el apoyo de mi mujer ha sido fundamental para poder terminar estas obras”, señala el propio autor.

Nacido en Pontevedra en 1982, Manuel Losada, reconocido por su obra La fábrica del olvido (2017), continúa consolidándose como uno de los autores destacados del misterio en Galicia.

Especializado en terror, suspense y narrativas de proximidad, su estilo fusiona misterio, elementos sobrenaturales y compromiso social, con una voz centrada en lo íntimo, lo emocional y lo cotidiano.

Su obra se caracteriza por situar el horror en entornos reales y cercanos, especialmente en Galicia, donde lo legendario y lo cotidiano se entrelazan para construir una atmósfera inquietante y profundamente humana.

Es autor de novelas como El misterio de la isla de Cortegada (2019), ambientada en la ría de Arousa, donde el misterio funciona como vehículo para explorar la memoria, la identidad y el vínculo con el territorio. Además, ha escrito relatos personalizados para niños en procesos de trasplante de corazón y utiliza la literatura como herramienta de visibilización del pequeño comercio y la comunidad local.

Portada de la novela 'El misterio de la isla de Cortegada'. / Cedida

Su propuesta se aleja del terror apocalíptico o global para centrarse en un terror íntimo, humano y emocional.

Entre los galardones que atesora figuran el Premio Diversidad Literaria (IX Poetas Nocturnos), el Premio IV Internacional Madre Mía, el Premio IX Versos desde el corazón, el Premio Editorial Anáfora Cartas de Amor 2024 y el Premio Amazon Storyteller París.

A pesar de ser la literatura su gran pasión, trabajó a lo largo de su vida en la administración pública y en el sector de la seguridad privada.

Por su actividad laboral le tocó conocer muy de cerca la violencia de género, sus víctimas, sus consecuencias, los vacíos legales... Siendo escolta privado trabajó protegiendo a una víctima de violencia de género que decidió contratarle por las amenazas constantes.

El agresor tenía una orden de alejamiento que no le impedía atemorizarla día sí y día también, campando a sus anchas sin repercusión jurídica de ningún tipo. La presencia de un escolta la ayudaba a estar más tranquila, pero también la convertía en una mujer más insegura y vulnerable en las horas sin protección.

Esta situación llevó a Manuel Losada a plasmar en un libro-guía unas normas de seguridad, consejos de autodefensa y medidas preventivas que ella debía cumplir cuando estuviese sin protección. Siguiendo la guía, la mujer fue ganando seguridad hasta el punto de prescindir de la seguridad privada que había contratado.

Este gran avance en poco tiempo impulsó a Manuel a perfeccionar y generalizar esas anotaciones para que le sirvieran a otras mujeres, redactando así un libro que titularía Sin miedo a la bestia (2017).

A partir de ese momento, el escritor comenzó una lucha personal para llevar su libro a los diferentes organismos públicos y a las asociaciones que luchan contra la violencia de género. Ante la frustración de no recibir respuesta, optó por la autopublicación en Amazon para realizar una distribución impresa por dichos organismos. Sin miedo a la bestia dio comienzo a su carrera como escritor.

Esta primera publicación le dio alas para dedicarse a su verdadera pasión: la literatura misteriosa y fantástica. En 2017 publicó La fábrica del olvido, una novela de intriga y aventuras sobrenaturales, y en 2019 Lo que mis ojos no veían y El misterio de la isla de Cortegada.

La sangre del vikingo o Trampa en la Red salieron de su fábrica de manuscritos para demostrar que el relato corto también tiene un hueco en el mundo literario. El mercado latinoamericano le dio el reconocimiento que se merecía y La fábrica del olvido se convirtió en un éxito inesperado que marcó un antes y un después en su carrera.

Mujeres que dejaron huella

Por otra parte, Antón Rodríguez Gallardo presentará el viernes 10 de abril a las 20.30 horas en la sede de la patronal de Boiro su libro Mans que teceron futuro, una obra que recoge la historia y las trayectorias de mujeres de esta localidad que contribuyeron al desarrollo económico y social del municipio.

Portada del libro 'Mans que teceron futuro'. / Cedida

El acto concluirá con la actuación musical de Andhrea & The Black Cats.

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La Asociación Boirense de Empresas participa en este proyecto mediante el patrocinio de una edición especial de la publicación, reforzando así su compromiso con la puesta en valor del papel de las mujeres en el desarrollo empresarial y social de Boiro.