Máis de corenta cativos participan en Ribeira no programa Concilia Primavera
Gozan de actividades educativas e lúdicas
Un total de 43 nenos e nenas participan no programa Ribeira Concilia Primavera que puxo en marcha o Concello para favorecer a conciliación da vida persoal e laboral das familias nos períodos vacacionais, desta vez, coincidindo coa Semana Santa.
O concelleiro de Servizos Sociais, Vicente Mariño, visitou a rapaza durante unha saída polo centro da cidade para coñecer o desenvolvemento desta acción en materia de conciliación que reamata este luns día seis e que se celebra no Conservatorio Municipal de Música Enrique Paisal.
"Dende o Concello de Ribeira brindamos esta prestación de balde para as familias que amosa o noso compromiso de seguir avanzando en conciliación. Entraron a totalidade das solicitudes presentadas dando, por suposto, cumprimento ás ratios. Durante este período, a rapazada segue aprendendo ao mesmo tempo que se divirte con actividades educativas e lúdicas", dixo Mariño.
O programa desenvólvese no conservatorio municipal "por quedar xa constatado que reúne unhas mellores condicións para este tipo de actividades. Xa no Nadal percibimos moi boa resposta por parte das familias polo cambio. E, obviamente, seguimos utilizando o pavillón do CEIP O Grupo para actividades puntuais como, por exemplo, as deportivas", engadiu.
