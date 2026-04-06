Música, exhibicións, concursos, ruta e xantar: así será a quedada moteira de Ribeira
A cita organizada polo Club Os Reventapistóns terá lugar o vindeiro sábado 18 de abril
O Club Os Reventapistóns celebrará a súa oitava quedada moteira o vindeiro sábado, 18 de abril, na Praza de España de Ribeira, coa colaboración do Concello e como antesala da concentración que
terá lugar no mes de setembro.
O concelleiro de Deportes, Álex Vidal, felicitou a entidade organizadora por este evento que pretende poñer en valor unha disciplina deportiva do mundo do motor. O edil tamén destacou que "cando fan estas quedadas sempre teñen algunha actividade lúdico-deportiva, traen grandes espectáculos, fan probas para todo os asistentes e, un ano máis, consolídanse como un club referente, non só de Ribeira e da comarca do Barbanza, senón tamén a nivel autonómico e, incluso, nacional."
Pola súa parte, o seu homólogo de Festexos, Fernando Abraldes, manifestou que esta oitava edición da quedada contribuirá a seguir dinamizando social e economicamente o municipio despois da
Semana Santa. "É unha quedada moi importante para Ribeira e quero agradecer a Os Reventapistóns pola planificación tan boa que fixeron", indicou.
En representación do club participaron na presentación Juan González, José Francisco Mallo e Pablo Blanco, quen sinalou que "isto é un aperitivo do que virá despois, que xa é outro nivel".
A xornada comezará ás 11.30 horas con música da man de Cabina DJ para, ao redor das 12.30 horas, dar paso á sesión vermú, amenizada nos bares da contorna da praza e, ás 14.00 horas, ao xantar a base de churrasco (a un prezo de 3 euros a ración). Tamén haberá unha Food Truck.
Xa pola tarde, ás 15.45 horas, terá lugar o concurso Motos a cegas, no que os participantes deberán apalpar e escoitar. Ás 17.15 horas será a saída da ruta mototurística pola zona.
Tamén haberá espectáculo romperrodas, ás 18.30 horas; a actividade Reventa Trompeta, ás 19.00 horas; e, ás 19.20 horas, as probas de carreira de lentos, salchicha colgante e ruído.
O colofón desta quedada virá cos sorteos de agasallos por cortesía de Deza Racing Padín, ás 20.00 horas.
