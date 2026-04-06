Vandalizan en Rianxo el petroglifo de Foxa Vella

El petroglifo de Foxa Vella, ubicado en la parroquia de Leiro (Rianxo), fue objeto de un lamentable acto vandálico. Se trata de un elemento patrimonial único en Galicia por su composición y que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley 5/2016, tiene la catalogación de Bien de Interés Cultural.

El petroglifo está formado por dibujos cruciformes, una estrella de seis puntos, representaciones de armas y motivos poligonales irregulares, entre otros símbolos.

Los autores de este ataque al patrimonio cultural rascaron la roca con una piedra, dejando varias marcas.

Según el colectivo O Baixo Ulla, se trata de uno de los primeros grabados descubiertos en Rianxo. Se localiza en el Monte Pelotiña y está compuesto por motivos concéntricos y armas.

"Más recientes son las figuras de cruces y una curiosa estrella de David. Descrita por primera vez por Francisco Calo Lourido y J. M. González Reboredo (1980), es una piedra rectangular con los bordes redondeados situada a ras de suelo y con una pequeña pendiente hacia el sur", explican desde la entidad.

En el petrogligo de Foxa Velal hay un símbolo similar a una estrella de David. / C.R.A. de Rianxo.

"Se mezclan motivos de formas geométricas pertenecientes al repertorio tradicional del arte rupestre galaico, como círculos simples, combinaciones circulares, un surco de norte a sur y los motivos naturalistas representados por un interesante conjunto de armas, compuesto por puñales, alabardas y espadas", añaden.

Están representadas tres alabardas de hoja triangular y al menos dos puñales con un pequeño mango, así como varias espadas ubicadas en la parte inferior de la piedra, que representan modelos de la primera etapa de la metalurgia y que se pueden comparar con el depósito de cinco puñales y una alabarda encontrados en el Monte Lioria, también en la parroquia de Leiro, en la actualidad en depósito en el Museo Arqueolóxico e Histórico do Castelo de Santo Antón.

Imagen de archivo del petroglifo de Foxa Vella. / O Baixo Ulla-Megaliticia

"A un lado de los grabados prehistóricos figuran numerosos motivos históricos, principalmente cruces y una especie de estrella de David. Estos grabados están situados en la parte oeste y a la izquierda del surco que recorre la piedra. Puede tratarse de marcas de cristianización o quizás de delimitación territorial semejantes a motivos presentes en multitud de estaciones rupestres de toda Galicia. Un caso aparte es el de la representación de una pequeña mano grabada en la zona inferior de la piedra, motivo este de difícil adscripción cronológica", añaden desde O Baixo Ulla.

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El Concello ya puso los hechos en conocimiento de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para que se investiguen. En caso de ser identificados y de probarse su autoría, los responsables se enfrentarían a una multa de hasta 150.000 euros.