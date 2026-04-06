A Xunta destinará 2 millóns de euros a axudas para compensar a parada temporal do marisqueo nos Lombos, Bohído e Cabío
Os destinatarios, armadores e tripulantes, deberán acreditar que nos anos 2024 e 2025 realizaron extracción cando menos 120 días
O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou este luns a orde pola que se regulan as bases e a convocatoria para o ano 2026 das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, ás persoas armadoras e non competitiva aos tripulantes, pola paralización temporal da actividade marisqueira desde embarcación nos bancos infralitorais de libre marisqueo dos Lombos do Ulla, Bohído e Cabío, na ría de Arousa.
A Consellería do Mar pon así a disposición do sector 2 millóns de euros, cofinanciados nun 70 % co Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (Fempa), e que permitirán compensar os efectos do período de cese establecido como medida técnica de conservación destas zonas produtivas durante o 2024 e 2025.
Os potenciais beneficiarios deberán acreditar que neses anos realizaron extracción cando menos 120 días. Deste xeito, poderán presentar as súas solicitudes a través do formulario dispoñible na web da Xunta. O prazo para facelo será dun mes e comezará este martes.
