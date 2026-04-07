Los bomberos excarcelan a un hombre atrapado en un tractor en A Pobra do Caramiñal

Un hombre tuvo que ser excarcelado este lunes tras quedar atrapado en un tractor en una pista de la parroquia de Posmarcos, en el municipio de A Pobra do Caramiñal, según informó el servicio de emergencias.

El 112 Galicia recibió el aviso del suceso en torno a las 19.30 horas, a través de la llamada de un particular que alertaba de la presencia de una persona atrapada en el vehículo agrícola.

De inmediato, el Centro Integrado de Atención a las Emergencias dio aviso a los Bomberos de Ribeira y Boiro, así como a Urxencias Sanitarias. También se desplazaron al lugar agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, además de efectivos de Protección Civil.

Trasladado al Hospital do Barbanza

Una vez finalizada la intervención, los equipos de emergencia confirmaron que fue necesario excarcelar al hombre, que posteriormente fue trasladado por los servicios sanitarios al Hospital do Barbanza para recibir atención médica.