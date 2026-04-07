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Brindando con un chupito y esperando un tataranieto: así saborea María de Medes sus 105 años en Carnota

Goza de buena salud, pasea, recibe visitas y disfruta de su familia: dos hijas, cuatro nietos y cuatro bisnietos

María de Medes celebró su 105 cumpleaños rodeada de sus hijas, nietos y bisnietos.

María de Medes celebró su 105 cumpleaños rodeada de sus hijas, nietos y bisnietos. / Santi Llecha

Suso Souto

Carnota

El de María de Medes de Parada es el rostro de la felicidad que emana de las cosas sencillas. Del hogar. De la tranquilidad. De la familia. Dedicó toda su vida a trabajar en el campo y a construir una familia que hoy es su mayor tesoro. Con ella, con sus dos hijas, cuatro nietos y cuatro bisnietos, acaba de celebrar su 105 cumpleaños. Es la abuela de Carnota. Y, claro, acudió el alcalde.

María madruga cada día para aprovechar el día al máximo. Y, aunque con los peros de salud normales, pasea por su casa del lugar de Piñeiros, en la parroquia de San Mamede, en la que recibe visitas con frecuencia de familiares y amigos.

Por supuesto, la televisión es una gran aliada para pasar el rato. "Ve todo lo que echan", dice Tera, una de sus nietas, quien añade que "tiene una alimentación normal y come muy bien, aunque cena ligero: una fruta o un yogur". Le apasiona, eso sí, un buen pesado; no falta un vaso de vino a la comida y, de vez en cuando, pide un chupito de crema de licor.

El alcalde, Juan Manuel Saborido, acudió a felicitar a María y le regaló un ramo de flores.

El alcalde, Juan Manuel Saborido, acudió a felicitar a María y le regaló un ramo de flores. / Santi Llecha

María, que se quedó viuda en 1988, disfruta de lo lindo de su familia: sus hijas (Gelines y Pilar), sus nietos (Ángeles, Tera, Pili y Nando) y sus bisnietos (Anxo, Nerea, Saúl y Adán). Hace tres meses le dieron una buena noticia: viene de camino un tataranieto (o tataranieta).

Quienes la conocen la definen como una auténtica feminista. Su hogareño reino, dicen, fue siempre un matriarcado.

El regidor carnotano, Juan Manuel Saborido, quiso acercarse al domicilio de María para felicitarla y regalarle un ramo de flores.

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Ella sonríe, agradecida a la vida, mientras sopla un deseo sobre la tarta, rodeada de los suyos: "Por un año más. A estas edades hay que pedir de uno en uno", dice.

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