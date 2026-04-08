La alcaldesa de Muros, María Lago, del BNG, se postulará para repetir como candidata en las municipales de 2027
Aunque la militancia tendrá la última palabra, dice que quiere optar a la reelección para continuar "un proyecto colectivo"
Europa Press
La actual alcaldesa de Muros, María Lago, ha anunciado que volverá a optar a ser la candidata del BNG en las próximas elecciones municipales de 2027, después de que la asamblea local del partido acordase abrir el proceso interno para escoger a la persona que encabezará la lista nacionalista.
En un comunicado, el Bloque ha recordado que la decisión final le corresponde a la militancia, que será la encargada de elegir, a finales de abril, la futura candidata.
Lago ha reivindicado que da un paso adelante con el objetivo de "seguir fortaleciendo un proyecto colectivo útil para la gente y necesario para seguir transformando Muros".
"Quiero compartir con vosotros que vuelvo a dar el paso adelante y optar a ser candidata. Lo hago con el corazón lleno y con una idea muy clara: quiero seguir haciendo posible el proyecto que el BNG tiene para Muros. Un proyecto que no es solo unas siglas, sino una forma de entender nuestro ayuntamiento, nuestro país", ha subrayado la regidora.
Lago puso en valor el camino recorrido en estos últimos años, marcados, a su juicio, "por el trabajo constante, el aprendizaje y la consolidación de un proyecto colectivo cada vez más amplio e ilusionante".
"Estos años fueron de mucho trabajo, de aprendizaje y de compromiso. Fueron años de construir, paso a paso, un proyecto colectivo en el que cada vez somos más, en el que cada vez hay más ilusión y más fuerza", añade Lago.
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