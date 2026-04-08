Buscan a un vecino de Rianxo que permanece en paradero desconocido desde el martes
Fernando Otero Mosquera tiene 65 años y es vecino del lugar de Barral
Rianxo
La Policía Local de Rianxo pide la colaboración ciudadana para localizar a un vecino del municipio que se encuentra en paradero desconocido desde el martes.
Se trata de Fernando Otero Mosquera, de 65 años y vecino del lugar de Barral.
Tiene una estatura de aproximadamente 1,70 metros, pesa unos setenta kilos y suele llevar un gorro.
En la foto distribuida por la Policía Local Fernando Otero tiene bigote. Quien le haya visto o tenga información que pueda ayudar a su localización debe llamar al número de la Policía Local de Rianxo (981 860 625) o al 112-Galicia.
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