Buscan a un vecino de Rianxo que permanece en paradero desconocido desde el martes

La Policía Local de Rianxo pide la colaboración ciudadana para localizar a un vecino del municipio que se encuentra en paradero desconocido desde el martes.

Se trata de Fernando Otero Mosquera, de 65 años y vecino del lugar de Barral.

Tiene una estatura de aproximadamente 1,70 metros, pesa unos setenta kilos y suele llevar un gorro.

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En la foto distribuida por la Policía Local Fernando Otero tiene bigote. Quien le haya visto o tenga información que pueda ayudar a su localización debe llamar al número de la Policía Local de Rianxo (981 860 625) o al 112-Galicia.