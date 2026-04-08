A patronal de Boiro intégrase na rede Ultreia para reforzar o 'ecosistema emprendedor' desde o territorio
Trátase dun espazo de colaboración entre administracións, universidades, entidades empresariais e outros axentes clave para facer máis eficaces os recursos
A Asociación Boirense de Empresas (ABE) formalizou a súa adhesión á Rede Galega do Ecosistema de Emprendemento (rede Ultreia), unha iniciativa promovida pola Xunta de Galicia que busca mellorar a coordinación e o impacto das políticas de apoio ao emprendemento no conxunto do territorio.
A través desta incorporación, a ABE pasa a formar parte dun espazo estable de colaboración que integra administracións, universidades, entidades empresariais e outros axentes clave, co obxectivo de facer máis eficaces e accesibles os recursos dispoñibles para as persoas emprendedoras.
Desde a entidade poñen en valor o carácter estratéxico desta rede, especialmente polo seu enfoque territorial e pola capacidade de conectar iniciativas xa existentes.
“Formar parte da rede Ultreia permítenos estar onde se están definindo as políticas de apoio ao emprendemento en Galicia, pero tamén garantir que esas oportunidades cheguen ao noso tecido empresarial”, sinala o xerente da ABE, Tomás Estévez.
A rede Ultreia nace coa vocación de construír un sistema máis coordinado, accesible e eficiente, baseado en tres eixos clave: sustentabilidade, dixitalización e innovación social. Neste contexto, a ABE reforza o seu papel como axente facilitador, ampliando o seu servizo de asesoramento a persoas emprendedoras cunha maior conexión a redes, coñecemento e oportunidades.
“Moitas veces o problema non é a falta de recursos, senón a falta de conexión entre eles. Esta rede vai permitir ordenar mellor o ecosistema, evitar duplicidades e, sobre todo, facilitar o camiño a quen decide emprender”, engade Estévez.
Entre os obxectivos da rede destacan o impulso dun emprendemento sostible e arraigado ao territorio, a mellora do acceso a financiamento e asesoramento, a promoción da innovación e da competitividade, así como a consolidación dun modelo de gobernanza colaborativa entre os distintos axentes implicados.
A participación da ABE permitirá, ademais, formar parte dun futuro comité asesor encargado de definir as liñas estratéxicas da rede, contribuíndo a trasladar as necesidades e particularidades do tecido empresarial de Boiro ao ámbito autonómico.
A adhesión á rede Ultreia implica unha vontade clara de colaboración activa entre as entidades asinantes. Neste sentido, a ABE reafirma o seu compromiso co desenvolvemento económico local, apostando por un modelo de emprendemento máis conectado, sostible e adaptado á realidade de cada territorio.
- Adiós a Bruno Hache, el compostelano vinculado al sector del café que deja huella por su cercanía y vitalidad
- Santiago dijo adiós en los últimos años a sus negocios más emblemáticos
- Activado el aviso amarillo por tormentas eléctricas con posibles granizadas en Santiago: estas son las horas críticas
- El histórico bar de Santiago donde los estudiantes aún beben por 70 céntimos: 'A la gente le gusta que haya algo que resista
- La Xunta calcula que las deducciones autonómicas ahorrarán a cada gallego más de 470 euros en la campaña de la renta
- Nuevo corte de tráfico en Santiago: una céntrica calle del Ensanche estará cerrada esta semana
- Ames roza las 15.000 afiliaciones y ya es el tercer concello gallego con más peso del sector servicios
- Buscan a diez propietarios para notificar y avanzar en el polígono agroforestal previsto en Valga