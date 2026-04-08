Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate Estado AutonomíaFinca do EspiñoAutovía A-54Bruno HacheGuerra Oriente Medio
instagram

Resistencia, forza, salto e mobilidade: así se educan en sáude escolares de Ribeira

Estudantes do CEIP O Grupo puxeron o foco no deporte como piar dun estilo de vida saudable

Víctor Riobó, flanqueado por Álex Vidal e Nucha Brión, con alumnos do CEIP O Grupo. / Cedida

Suso Souto

Ribeira

Máis de 190 estudantes de 3° a 6° de Primaria do CEIP O Grupo de Ribeira practicaron deporte este mércores dentro do proxecto Phoenix Kids by Javier Gómez Noya, que promove a actividade física e o triatlón entre os máis pequenos.

Parte do equipo, co atletla Víctor Riobó á cabeza, insistiu coa rapazada na importancia de levar un estilo de vida saudable e examinou as súas aptitudes deportivas con catro probas.

Segundo os resultados obtidos, o alumnado recibía nocións sobre os deportes cos que máis concordarían: resistencia (atletismo, marcha, natación e ciclismo); forza (lanzamento de martelo, lanzamento de disco, lanzamento de peso e halterofilia); salto (salto de altura, salto de lonxitude, salto de pértega e triplo santo) e mobilidade (boxeo, golf, basket e tennis).

O concelleiro de Deportes, Álex Vidal, e a súa homóloga de Educación, Nucha Brión, achegáronse para comprobar o desenvolvemento desta iniciativa que une deporte e educación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents