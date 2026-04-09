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Fallece el exedil de Boiro Luis Ángel González Maceiras

Fue concejal de Iniciativa Cidadá de Boiro, el partido fundado por Manuel Velo

Luis Ángel González Maceiras.

Luis Ángel González Maceiras. / Cedida

Suso Souto

Boiro

El que fuera concejal de Iniciativa Cidadá de Boiro, Luis Ángel González Maceiras, falleció este jueves a los 68 años.

En los comicios municipales de 2007 González Maceiras fue elegido concejal en representación de ICB, en cuya lista iba como número dos y que encabezaba el fundador de esta formación y exalcalde Manuel Velo.

La capilla ardiente con sus restos mortales está instalada en la sala 4 del Tanatorio de Boiro, desde donde serán conducidos a las diez de la mañana hacia la iglesia de Santa Eulalia, en la que se oficiará el funeral por su eterno descanso. Seguidamente, será enterrado en el cementerio municipal de Vista Alegre.

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Luis Ángel González estaba casado, y tenía dos hijos y dos nietos.

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