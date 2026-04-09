Localizan con vida, a unos metros de su casa, al vecino de Rianxo desaparecido desde el martes
Unos familiares le encontraron a las once de la noche de este miércoles en un cobertizo que ya había sido revisado
Operativo de búsqueda con final feliz en Rianxo. Fernando Otero Mosquera, el hombre de 65 años que permanecía en paradero desconocido desde el martes, fue localizado con vida muy cerca de su domicilio, en el lugar de Barral.
Fueron unos familiares quienes le encontraron en torno a las once de la noche de este miércoles en el interior de un cobertizo que ya había sido revisado, a aproximadamente un kilómetro de distancia de su casa.
Fernando Otero estaba desorientado, aunque, en principio, en buen estado de salud, si bien fue trasladado a un centro sanitario para ser sometido a una revisión médica.
En el operativo de búsqueda participaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil y efectivos de Protección Civil de Rianxo, Ribeira, A Pobra, Boiro, Padrón, Rois y Catoira.
En las tareas de búsqueda, en las que colaboraron también vecinos y familiares del desaparecido y para las que se desplazó hasta la zona una unidad canina de rastreo, se utilizaron diversos medios aéreos, entre ellos un helicóptero y drones.
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