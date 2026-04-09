Noia recupera para as festas de San Marcos a ruta cabalar ata a capela, que marcou o inicio da feira en 1578
O programa dos festexos, que se celebrarán do 24 ao 26 deste mes, inclúe unha baixada de bestas bravas polo casco histórico
O alcalde de Noia, Francisco Pérez, e o concelleiro de Festexos, Manuel Seijas, presentaron este xoves a programación das festas de San Marcos (que se celebrará do 24 ao 26 deste mes de abril), nun acto no que participaron tamén o presidente da asociación cabalar Serra do Barbanza, Adrián Bermúdez, e o fotógrafo e creador do cartel desta edición, Víctor Martínez Pichero.
Seijas puxo en valor o enfoque desta edición, sinalando que “supón unha mestura de tradición e novidade”. O concelleiro destacou que “queremos recuperar o mellor da tradición cabalar da feira, dándolle o protagonismo que merece e integrando o mundo cabalar de maneira activa na programación”.
Ademais, explicou que “facemos unha aposta clara por ampliar as actividades ao longo de todo o día, con sesións vermú, propostas para os máis pequenos e unha programación máis diversa e continua”.
Seijas tamén avanzou parte do cartel musical, subliñando que “as festas de San Marcos contarán cunha programación musical de primeiro nivel”, coa presenza nocturna de formacións como París de Noia, Nueva Línea, La Guardia ou o grupo local Carabela, contando coa orquestra Trébol para unha das sesións vermú.
Pola súa banda, Adrián Bermúdez destacou a recuperación de elementos históricos clave, como a tradicional ruta cabalar ata a capela de San Marcos, que marcou o inicio da feira no ano 1578.
Ademais, dixo que haberá múltiples actividades cabalares, entre elas, a baixada das bestas bravas polo casco histórico, as propostas da Estivada Ecuestre, dirixidas á rapazada, e a ampliación do programa da Feira Cabalar do 25 de abril.
Bermúdez tamén quixo agradecer ao Goberno local “a aposta decidida por dar un aire novo a un día tan importante para o mundo do cabalo como é a festa de San Marcos”.
O alcalde, Francisco Pérez, sinalou que esta presentación chega tras o éxito de celebracións recentes como o Nadal e o Entroido, e afirmou que “é un orgullo especial presentar esta edición”.
Así mesmo, reiterou o compromiso do Goberno local coa dinamización cultural, festiva e económica da vila, e coa posta en valor das tradicións.
Para rematar, convidou non só á veciñanza de Noia, senón tamén a toda a contorna, a participar nunha festa que, segundo destacou, “ocupa un espazo moi especial nos nosos corazóns”.
En canto ao programa, o venres 24 haberá ruta cabalar, de San Lázaro á capela de San Marcos e regreso (16.00); curro de cabalos salvaxes (19.30), verbena coas orquestras París de Noia (na alameda) e Nueva Línea (na Praza do Tapal) e sesión musical Remember Noia 80-90 (dende as 01.30 horas).
O sábado 25 haberá Feira cabalar e de maquinaria agrícola (en San Lázaro, dende as nove da mañá); sesión vermú amenizada por Boubas e orquestra Trébol; Feira Cabalar (dende as 16.30 en San Lázaro); actividades infantís e festival ecuestre (dende as 17.30 en San Lázaro); e verbena con Orquestra Trébol, Disco Chocolate, Carabela e La Guardia.
E o domingo 26 haberá concerto da Banda de Música de Noia (13.30), actividades infantís na alameda (17.00), Petardeo (dende as 21.00, coa Banda do Sequío, Oswaldo Digón, Federico Pérez e Pepo Suevos, na Praza do Tapal) e verbena coa orquestra New York.
