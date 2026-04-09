O BNG esixe "medidas claras" para garantir o futuro do marisqueo ante unha situación "límite"
Reclama unha estratexia integral (económica, social e ambiental) a medio e longo prazo, baseada nunha "análise rigorosa" do estado das rías
A deputada autonómica do BNG Rosana Pérez presentou unha proposición non de lei para o seu debate no Parlamento galego relativa ás medidas anunciadas pola Xunta para a recuperación
dos bancos marisqueiros afectados polos temporais deste inverno.
Tras varios meses nos que as condicións meteorolóxicas impediron o desenvolvemento normal da actividade pesqueira, marisqueira e mexilloeira nas rías galegas, a Consellería do Mar realizou mostreos durante máis de catro semanas para avaliar o impacto dos temporais.
Finalmente, o pasado 23 de marzo, o Goberno galego anunciou un paquete de medidas valorado en 22,7 millóns de euros que se pretenden destinar para a recuperación e rexeneración dos bancos marisqueiros.
Fronte a este anuncio "xeralista" da Consellería, Rosana Pérez denuncia a "falta de información clara e detallada sobre estas actuacións".
"Fálase de convenios de colaboración coas confrarías sen explicar cales son, en que consisten ou cales foron os criterios para conveniar con unhas e con outras non; fálase de zonas con mortalidade severa ou moderada, pero non se explicita cales son nin cales foron os criterios para a súa declaración; tamén falan de que as confrarías remunerarán os traballos das persoas mariscadoras, pero
tampouco especifican as cantidades nin o tempo que as percibirían", sinalou.
A iniciativa tamén sinala a "insuficiente concreción de partidas, como os 1,5 millóns de euros destinados á repoboación de especies ou os 2 millóns para proxectos de conservación e restauración da biodiversidade mariña, das que non se coñecen nin criterios nin destinatarios", dixo.
A responsable do BNG na comarca de Muros-Noia e deputada provincial, Sol Agra, incide na "gravidade da situación económica na que queda o sector dos concellos da ría, sobre todo Noia, Outes e Muros, que son os que máis persoas con permisos de marisqueo a pé teñen".
"As sucesivas crises de produtividade non están sendo xestionadas dun xeito planificado; só vemos improvisación cando a situación xa é crítica cada ano. Non se contou co sector de a pé para consensuar estas medidas que se supón que veñen mellorar a súa situación e que non se perdan miles de postos de traballo, maioritariamente femininos, nunha comarca xa moi deficitaria deles”, engadiu.
Segundo os nacionalistas, “esta falta de transparencia está a xerar críticas e desconfianza entre as confrarías, algunhas das cales xa amosan reticencias a asinar os convenios propostos pola Consellería”.
Neste senso, reclaman "un cambio de actitude por parte da Xunta para comezar a traballar man a man co sector marisqueiro ante unha situación límite, e dar un trato acorde á gravidade do momento, con medidas claras e cun orzamento suficiente que permita ás mariscadoras planificar o seu futuro".
Asemade, o portavoz do BNG en Noia, Ricardo Suárez, puxo o acento na "deplorable actitude da Xunta co sector marisqueiro da ría de Muros-Noia". "De ningunha das maneiras é de recibo este trato por parte dunha Consellería que coñece que a situación do sector é límite, que anuncia unha serie de millóns en axudas que, como pasou noutras ocasións, non se van poder executar, ou que se oculte información e se trate de confundir”, dixo.
Na visita que realizaron ao porto noiés de Testal participou tamén a edil do BNG en Noia Mari Insua.
Por medio desta iniciativa, o BNG insta o Goberno galego a facer públicos todos os criterios que vai seguir a Consellería do Mar para desenvolver as axudas anunciadas; a ampliar as cantidades que se fixeron públicas e que percibirán as persoas mariscadoras afectadas, igualándoas como mínimo ao que recibirían por cese de actividade; a atender con axudas directas as confrarías que teñen
dificultades para manter a súa actividade por falta de ingresos; a levar a cabo todas as accións para dispoñer de sementeiras propias ou mixtas para a repoboación dos bancos sen demoras; e a negociar co Estado a bonificación das cotas da Seguridade Social dende novembro de 2025 ata que se normalice a actividade marisqueira.
Por último, os representantes nacionalistas reclaman "o deseño dunha verdadeira estratexia integral (económica, social e ambiental) a medio e longo prazo, baseada nunha análise rigorosa do estado das rías e das causas da súa perda de produtividade, así como a remisión, no prazo máximo dun mes, dun informe detallado co conxunto das medidas anunciadas tanto ao sector como aos grupos políticos con representación no Parlamento".
Con esta iniciativa, o BNG busca "forzar ao Partido Popular a ser transparente coa súa política e traballar contando coa opinión e experiencia do sector do mar para garantir a eficacia das medidas destinadas, e así asegurar o seu futuro".
