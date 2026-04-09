Portosín estrenará este verano el primer pantalán para barcos de cerco que se instala en Galicia

Los trabajos para redimensionar el puerto sonense de Portosín (O Porto do Son), reforzando la seguridad y ampliando las plazas de amarre, avanzan a buen ritmo y se prevé que estén terminados a principios de este verano.

Esta semana quedó instalada una nueva estructura flotante en la entrada del puerto. Se trata de un dique de abrigo flotante para proteger las embarcaciones del oleaje con viento norte y que ya está mejorando notablemente las condiciones de seguridad en las plazas exteriores del puerto, de los muelles de espera y, sobre todo, de las embarcaciones pesqueras.

Operarios trabajando en la dársena de Portosín. / Cedida

La nueva bocana de entrada y salida se sitúa en un tercio del espacio anterior. La nueva estructura flotante aún no está en las cartas náuticas, por el que se ruega que las embarcaciones entren con precaución, atendiendo a la señalización y respetando las indicaciones.

Este dique flotante, de 120 metros de largo, forma parte de un ambicioso proyecto que cuenta con una inversión de 2,2 millones de euros y que contempla también la instalación de un pantalán de hormigón, frente a la nave de redes, con 17 plazas de amarre: 10 para embarcaciones de cerco (4 de entre 22 y 9 metros de eslora y otros 6 de entre 16 y 6,75) y 7 para barcos de artes menores (de entre 14 y 6 metros de eslora).

Será el primer pantalán que se instale en Galicia para barcos de cerco.

El proyecto incluye la ejecución de un dragado en las cercanías del dique flotante (que ya se llevó a cabo) para habilitar un canal de entrada al muelle. De este modo, se hizo un dragado en una pequeña zona rocosa para mejorar el acceso y las maniobras de las embarcaciones a dichas instalaciones. Se realizó a una cota de -2 metros, eliminando un volumen de 414,33 metros cúbicos de roca.

Con esta actuación, Portos de Galicia amplía considerablemente la capacidad de la dársena de Portosín, dando cabida al conjunto de la flota, que cuenta con 60 embarcaciones menores y de cerco. El de Portosín es uno de los puertos de cerco más importantes de España y de Europa.

Con estas obras se pretende mejorar la operatividad y la protección de las embarcaciones ante las inclemencias meteorológicas y marítimas. El puerto cuenta con embarcaciones del sector náutico-recreativo y también del pesquero, con la flota de cerco como la más importante.

Localización del dique de abrigo flotante, la zona en la que se hizo el dragado y el punto en el que se instalará el pantalán. / Cedida

A lo largo del año operan en él alrededor de una treintena de buques, pero en algunos momentos lo hacen más de 40 por la llegada de embarcaciones procedentes de otras comunidades, como el País Vasco o Cantabria.

Con las actuaciones en marcha se amplía el área de atraque y se liberan espacios en los muelles.

Por otra parte, cabe recordar que el Concello de O Porto do Son encargó a los estudios RVR Arquitectos y Creus y Carrasco (los mismos que diseñaron la remodelación de la fachada marítima sonense) un anteproyecto para la remodelación de un tramo de la fachada marítima de Portosín.

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La actuación, que Portos de Galicia ejecutará en base a dicho anteproyecto, se llevará a cabo en el vial de aproximadamente medio kilómetro que conecta el centro urbano de Portosín con el puerto deportivo.