A Xunta investirá 600.000 euros en melloras nos portos muradáns
Na dársena de Muros renovarase o pavimento de madeira do pantalán de bateeiros, e na de Esteiro acondicionarase a rampla
A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, investirá este ano 650.000 euros en melloras nos portos de Muros e Esteiro. Así o comunicou este xoves a conselleira, Marta Villaverde, nunha visita á dársena, na que informou das próximas actuacións.
Villaverde estivo acompañada polo presidente de Portos, José Antonio Álvarez; a alcaldesa, María Lago; e o patrón maior de Muros, Daniel Formoso.
O ente público investirá 70.000 euros na renovación integral do pavimento de madeira do pantalán profesional para embarcacións mexilloeiras do porto de Muros. Esta actuación atópase en licitación dentro dun contrato global para unha decena de peiraos por importe de 640.000 euros.
Con este plan o ente público reforzará a resistencia das instalacións flotantes ante condicións adversas neste peirao, así como nos de Lorbé (Oleiros), Muxía, A Barquiña (Outes) Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Carril (Vilagarcía de Arousa), Vilanova de Arousa, O Grove e Baiona.
A conselleira trasladou que as obras previstas consisten no desmonte do pavimento de madeira de pasarelas, pantaláns e fingers deteriorados, formado por táboas e dormentes de madeira e a posterior substitución por novo pavimento tecnolóxico de maior durabilidade e resistencia ante condicións climatolóxicas adversas.
O prazo de execución previsto para os traballos é de sete meses.
En concreto, no porto de Muros actuarase sobre o pantalán mexilloeiro situado na punta do dique. O ámbito da actuación abrangue o propio pantalán e 9 fingers, cunha superficie total de 640 metros cadrados. En todo momento facilitarase o acceso dos usuarios ás súas embarcacións, adoptando as medidas precisas.
Rampla en Esteiro
Durante a súa visita, Villaverde lembrou tamén que Portos de Galicia ten contratado xa a mellora da rampla de Esteiro, na que investirá 215.000 euros e que dará comezo nesta primavera. Esta obra permitirá adaptar a rampla de descarga de peixes e bivalvos ás necesidades das embarcacións que operan no porto de Esteiro.
Finalmente, a conselleira destacou tamén o importante investimento que o ente público ten xa en execución no porto de Muros para a reconstrución do peirao interior. Esta obra ten un importe de 361.000 euros e a súa finalización está prevista para o mes de maio.
