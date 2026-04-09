La Xunta 'traspasa' a otra empresa la reforma de la travesía de Palmeira, parada desde hace semanas

Quienes circulan a diario por la carretera comarcal AC-305 entre Ribeira y A Pobra y, sobre todo, los vecinos de Palmeira, se temían desde hace semanas que el parón en las obras de humanización de la travesía de esta localidad no era puntual. Y no lo es.

Las obras están paradas desde hace varias semanas, mientras conductores y peatones transitan entre vallas, zanjas y tramos sin pavimentar. En un pequeño tramo del vial, el tráfico rodado es de doble sentido en un solo carril y regulado por un semáforo portátil.

Se trata de una obra adjudicada por la Consellería de Vivenda e Infraestruturas a la empresa Oresa, que la inició en marzo del pasado año. La actuación abarca un tramo de casi un kilómetro, se diseñó en colaboración con la Fundación RIA y se adjudicó en 2,5 millones de euros.

Este jueves, la diputada socialista Patricia Iglesias anunciaba la presentación de una iniciativa en el Parlamento gallego para instar a la Xunta a dar una explicación sobre el retraso en esta obra.

Una explicación que, horas después, aportaba la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, quien dijo que fue conocedora de la problemática "en los últimos días".

La regidora añadió que ya le trasladó su "preocupación" a la Consellería y que "no existe posibilidad" de que Oresa continúe con la ejecución de los trabajos "por problemas internos de la empresa que afectan a su situación económica".

Sampedro señala que se reunió este miércoles con la conselleira de Vivenda e Infraestruturas para analizar "la salida más beneficiosa y rápida" para reanudar la actuación.

Y la salida, según confirma la mandataria, consiste en que la Consellería "cederá el contrato" de la obra a otra empresa.

En este sentido, Sampedro dijo que la tramitación administrativa para traspasar la obra a otra empresa "ya está en marcha" y pidió disculpas a los usuarios de esa vía y a los vecinos de Palmeira "por una situación que es ajena a cualquier competencia municipal".

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La alcaldesa pidió "paciencia y tranquilidad" y dijo que estará "vigilante" para que se cumplan los plazos, aunque esta situación podría retrasar la finalización de los trabajos más allá de lo inicialmente previsto (el verano de este año).