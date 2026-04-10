La compañía pobrense Congalsa participará en la nueva edición del Salón Gourmets, que se celebra del 13 al 16 de abril en Madrid, y en Seafood Expo Global, que tendrá lugar en la ciudad de Barcelona del 21 al 23 de abril.

En ambos foros presentará sus últimas innovaciones y la ampliación de su catálogo gourmet con nuevas referencias de Yatecomeré y soluciones de su marca Ibercook.

Especializada en productos del mar congelados y soluciones de valor añadido para retail y foodservice, Congalsa aprovechará su presencia en estas prestigiosas ferias para mostrar su evolución hacia propuestas de mayor valor gastronómico, alineadas con las tendencias del mercado y las necesidades del canal profesional.

Como principal novedad, la compañía dará a conocer la ampliación de su catálogo gourmet con nuevas referencias procedentes de Yatecomeré, firma en cuyo accionariado participa desde hace dos años. Esta incorporación refuerza su posicionamiento en el segmento prémium con productos listos para cocinar que combinan calidad, tradición e innovación.

Entre las nuevas propuestas destacan dos variedades de croquetas: una opción 100% vegana de berenjena y una croqueta de bacalao, ambas pensadas para el canal Horeca.

Estos lanzamientos se suman a una gama consolidada que incluye referencias clásicas, como jamón ibérico, pollo de corral o boletus, junto a propuestas más sofisticadas, como carabinero, gambón salvaje o centolla.

Referencias para hostelería

Junto a esta oferta gourmet, Congalsa también presentará las últimas innovaciones de Ibercook, su marca orientada a hostelería. Entre los nuevos desarrollos se encuentran productos como la merluza rebozada al huevo corte J, la anilla de potón empanada, el churro lazo especial para horno y airfryer, el langostino crunchy y las patrullitas de merluza.

Estas soluciones están diseñadas para garantizar uniformidad, rendimiento y facilidad de preparación en cocina profesional, respondiendo a las exigencias de restaurantes, hoteles y colectividades. Además, complementan un catálogo ya consolidado que incluye empanadillas, burger de abadejo o rabas empanadas, entre otros.

Los profesionales del sector podrán conocer de primera mano estas novedades y otras referencias más consolidadas en ambos encuentros. En concreto, en Seafood Expo Global Barcelona 2026, Congalsa estará presente en el stand 5F501, donde presentará su catálogo y soluciones a chefs, distribuidores y compradores.

Calidad gastronómica y practicidad

Con su participación en estas citas, la compañía refuerza su estrategia de crecimiento en el canal Horeca, apostando por la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de productos de calidad que aporten valor añadido, eficiencia y versatilidad a los profesionales de la hostelería, en respuesta a la creciente demanda de soluciones que combinen calidad gastronómica y practicidad.

Congalsa se consolida así como un socio estratégico para el sector.