Coidados, mindfulness, musicoterapia e seguridade no fogar centran as Xornadas Saudables de Ribeira
Celebraranse os días 7, 14, 21 e 28 no centro cultural Lustres Rivas
Catro obradoiros integran a oferta das novenas Xornadas Saudables que promove o Concello de Ribeira coa colaboración da Escola Galega de Saúde para Cidadáns, dirixidas a pacientes, familiares, persoas coidadoras e cidadanía en xeral.
O programa desenvolverase durante o mes de maio no centro cultural Lustres Rivas, en horario de 16.30 a 20.00 horas.
"Un ano máis, poñemos en marcha estas xornadas que buscan mellorar a calidade de vida da nosa cidadanía poñendo o foco na saúde mental e nas emocións para ir máis alá do físico para levar un
estilo de vida saudable. Todo inflúe, polo que, para acadar o benestar é necesario un equilibrio entre corpo, mente e emocións. Parécenos moi interesante esta proposta, especialmente, para coidar a quen coida que, moitas veces, queda nun segundo plano para estar a carón do paciente", sinalou o concelleiro de Servizos Sociais, Vicente Mariño.
Pola súa parte, a coordinadora de Servizos Sociais, Francisca Vidal, destacou o éxito deste ciclo ano tras ano e indicou que as persoas asistentes recibirán unha certificación de participación.
As xornadas comezarán no día 7 coa enfermeira da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada da Coruña, Marichel Costas, quen impartirá un obradoiro sobre o coidado ao coidador.
Proseguirán o día 14 con Orlando Blanco, técnico do Servizo de Estilos de Vida Saudables e Educación para a Saúde da Consellería de Sanidade, para falar sobre estilos de vida saudable mindfulness.
O día 21 haberá un obradoiro de musicoterapia, a cargo de Damián Cairo, profesor de Música no Conservatorio Profesional da Coruña.
O ciclo finalizará o día 28 cunha xornada centrada na seguridade e coidados no fogar sobre o que falará Ana Isabel Calvo, enfermeira da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas.
As inscricións poden facerse do 13 ao 30 de abril no departamento de Servizos Sociais Comunitarios, chamando ao número de teléfono 981 874 131 ou enviando un email ao enderezo electrónico
servizossociais@ribeira.gal, así como a través da páxina web municipal (www.ribeira.gal).
- La previsión del ministro de Transportes sobre la apertura total de la autovía A-54 entre Santiago y Lugo: 'Próximamente
- El 'Mercado da arte' aterriza en Área Central: más de 80 artistas, música en directo y piezas únicas este fin de semana
- Adiós a Bruno Hache, el compostelano vinculado al sector del café que deja huella por su cercanía y vitalidad
- Santiago adjudica por más de 300.000 euros el mantenimiento del pavimento del casco histórico
- Las tres grandes orquestas de Galicia, juntas en un pueblo de menos de 200 vecinos cerca de Santiago
- Abren las becas para educación no obligatoria de las que se benefician 54.000 gallegos: plazos, cuantía y cómo solicitarlas
- 45 años en la pista: el último titán de las discotecas rurales que resiste en Touro
- El bocadillo que triunfa en Santiago y compite por ser el mejor de España