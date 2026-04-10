A Deputación coruñesa asfaltou a estrada de acceso a Loureiro e Pumar, en Outes
A obra levouse a cabo nun treito de medio quilómetro e contou cun investimento de máis de vinte mil euros
O alcalde de Outes, Francisco Calo, supervisou este venres a obra de asfaltado da estrada provincial DP-6205, que dá acceso aos lugares de Loureiro e Pumar.
Trátase dunha actuación financiada pola Deputación Provincial da Coruña cun investimento de máis de vinte mil euros.
A pavimentación levouse a cabo nun treito de máis de medio quilómetro.
O rexedor agradeceu "a boa disposición da Deputación para atender as necesidades viarias no concello de Outes".
