Noia Histórica dinamiza las compras en el comercio local regalando 40 sillas de playa

La asociación de comerciantes Noia Histórica puso en marcha una nueva campaña de dinamización comercial en la villa. La iniciativa consta de dos partes: un regalo directo por compra y la realización de 25 videos de moda de los establecimientos asociados a la entidad para publicitar en pantallas, prensa digital y redes sociales.

Desde este viernes 10 y hasta el 30 de abril, con cinco tiques de compra de cinco tiendas diferentes y por un gasto mínimo de 120 euros, los clientes se llevarán una silla de playa (promoción limitada a cuarenta unidades).

Por otra parte, el próximo domingo día doce de abril se instalará un stand informativo en la Praza do Cantón en la que los asistentes podrán conocer los detalles de la campaña y en el que se repartirán chuches a los niños y niñas.

Asimismo, en ese espacio se hará entrega de los primeros regalos presentando los tiques de compra. Además, las tiendas tendrán un vinilo en los escaparates con la palabra OLA, que hace referencia al nombre de la campaña.

Por último, habrá música ambiental en las calles peatonales del casco histórico, un elemento de dinamización muy importante para dar vida a las promociones.

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La campaña fue presentada por la presidenta y la secretaria de Noia Histórica, Alba Expósito y Maricamen Parcero, respectivamente, y por el alcalde de Noia, Francisco Pérez.