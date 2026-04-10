A patronal de Rianxo dinamiza o comercio local cun xogo de preguntas sobre a vila
As respostas correctas premiaranse con bolsas reutilizables, botellas, cuncas, mochilas ou vales de compra
A Asociación Rianxeira de Empresarios (ARE) pon en marcha a campaña Premiare, unha nova acción de dinamización comercial lúdica e participativa dirixida á cidadanía.
A campaña desenvolverase entre o 13 e o 22 de abril, período durante o cal as persoas que realicen compras nos establecementos asociados poderán gardar os seus tíckets, necesarios para participar na actividade principal.
O 22 de abril, a Praza do Concello acollerá un xogo presencial aberto ao público, baseado nun panel temático de primavera decorado con flores. Cada participante poderá escoller flores de forma progresiva, que agochan preguntas relacionadas con Rianxo e o seu tecido comercial.
A dinámica estrutúrase por niveis: por cada resposta correcta, a persoa participante avanza e obtén premios, podendo decidir en determinados momentos se continuar ou retirarse cos agasallos acumulados. A partir dun determinado nivel, o xogo incorpora tamén un compoñente de risco, xa que un erro pode implicar a perda dos premios.
Entre os agasallos inclúense produtos promocionais, como bolsas reutilizables, botellas, cuncas ou mochilas, así como vales de compra para gastar nos establecementos locais, reforzando así o impacto da campaña no comercio de proximidade.
Como complemento á actividade presencial, a campaña contará tamén cunha dinámica participativa nas redes sociais da ARE, na que se lanzarán preguntas relacionadas co comercio e coa realidade local. As persoas participantes poderán responder a través da páxina web e optar a pequenos premios.
Esta iniciativa ten como obxectivo incentivar o consumo no comercio local, dinamizar o espazo público e reforzar o vínculo entre a veciñanza e os negocios da vila, poñendo en valor o papel do comercio de proximidade na economía e na vida social de Rianxo.
- La previsión del ministro de Transportes sobre la apertura total de la autovía A-54 entre Santiago y Lugo: 'Próximamente
- El 'Mercado da arte' aterriza en Área Central: más de 80 artistas, música en directo y piezas únicas este fin de semana
- Adiós a Bruno Hache, el compostelano vinculado al sector del café que deja huella por su cercanía y vitalidad
- Santiago adjudica por más de 300.000 euros el mantenimiento del pavimento del casco histórico
- Las tres grandes orquestas de Galicia, juntas en un pueblo de menos de 200 vecinos cerca de Santiago
- Abren las becas para educación no obligatoria de las que se benefician 54.000 gallegos: plazos, cuantía y cómo solicitarlas
- 45 años en la pista: el último titán de las discotecas rurales que resiste en Touro
- El bocadillo que triunfa en Santiago y compite por ser el mejor de España