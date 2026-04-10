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Seiscentas persoas maiores participan en Boiro no xantar de confraternidade

Degustaron un menú a base de bois, cigalas, camaróns, merluza e carne e bailaron durante a actuación da cantante Mar Davila

Os asistentes degustaron un menú a base de bois, cigalas, camaróns, merluza e carne.

Os asistentes degustaron un menú a base de bois, cigalas, camaróns, merluza e carne. / Cedida

Suso Souto

Boiro

O Concello de Boiro celebrou este venres o tradicional xantar de confraternidade das persoas maiores con 600 comensais. O alcalde, José Ramón Romero, e membros da Corporación local participaron no xantar, ao que tamén asistiron Perfecto Rodríguez, xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar; Mar García, deputada de Servizos Sociais da Deputación da Coruña; o alcalde da Pobra, José Carlos Vidal; a concelleira de Cultura da Pobra, Patricia Lojo; e o tenente de alcalde de Ribeira, Vicente Mariño.

O alcalde agradeceu a presenza das autoridades e das persoas maiores que “traballaron por construír o que hoxe temos". "Dende o Concello de Boiro imos seguir traballando por mellorar a calidade de vida e atender as necesidades das persoas maiores”, dixo.

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O menú do xantar consistiu en bois, cigalas, camaróns, merluza e carne. A xuntanza estivo amenizada pola cantante Mar Davila.

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