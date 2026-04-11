Eliminan máis de 3.000 exemplares de piñeiros e especies invasoras na contorna da duna de Corrubedo
Trinta voluntarios convocados por Afundación retiraron 1.250 plántulas e pés de piñeiro, 1.752 Conyzas e 40 exemplares de Arctotheca calendula
Ribeira
Máis de 30 persoas voluntarias, convocadas por Afundación a través do seu portal de voluntariado Actúa, participaron este sábado nunha actividade de carácter ambiental na contorna da duna de Corrubedo (Ribeira), co obxectivo de contribuír á conservación deste espazo natural de alto valor ecolóxico.
Ao cabo da xornada, a balanza reflectiu un total superior aos 45 quilos de plantas retirados, 3.000 exemplares en total, distribuídos en 1.250 plántulas e pés de piñeiro, 1.752 Conyzas e 40 exemplares de Arctotheca calendula.
O voluntariado recolleu tamén na súa acción 10 quilos de lixo mariño.
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