Exitosa presentación do libro que homenaxea as mulleres que teceron futuro en Boiro
Antón Rodríguez Gallardo divulgou detalles da súa obra ante máis de 150 persoas na sede da patronal
O salón de actos da Asociación Boirense de Empresas (ABE) acolleu a presentación do libro Mans que teceron futuro, que reuniu representantes do ámbito cultural, empresarial e académico, así como a numeroso público interesado en coñecer e recoñecer o papel das mulleres na historia recente de Boiro.
O evento contou cunha asistencia de preto de 150 persoas, completando o aforo e deixando un salón de actos ateigado, reflexo do grande interese xerado pola iniciativa.
A cita, organizada pola ABE xunto co autor da obra, Antón Rodríguez Gallardo, puxo o foco na contribución de distintas mulleres que, desde ámbitos como o comercio, a industria, a política ou o traballo asalariado, foron protagonistas do desenvolvemento económico e social do municipio.
Durante a súa intervención, o autor destacou o carácter necesario desta investigación, sinalando que “era fundamental recuperar e dar visibilidade a historias que, en moitos casos, quedaron fóra dos relatos oficiais, pero que resultaron decisivas para entender o Boiro actual”.
Desde a ABE, o seu presidente, Daniel García, incidiu no compromiso da entidade con iniciativas que reforcen a identidade económica e social do territorio, destacando que “este proxecto encaixa plenamente coa nosa liña de traballo, porque fala de emprendemento, de esforzo e de persoas que construíron o tecido económico local, moitas veces sen o recoñecemento que merecían”.
Ademais, engadiu que “para a ABE é fundamental contribuír a visibilizar estas referentes, porque tamén son un exemplo para as novas xeracións”.
Tamén interviñeron Tania Riveiro Rodríguez, profesora da área de didáctica das ciencias sociais da USC, e María Xesús Blanco López, presidenta da A.C. Barbantia, quen puxeron en valor a dimensión educativa e cultural do libro, destacando como estas historias poden servir de recurso para fomentar o coñecemento local entre as novas xeracións.
O acto foi pechado polo alcalde de Boiro, José Ramón Romero, quen subliñou a importancia de recoñecer e preservar a memoria colectiva do municipio.
A Asociación Boirense de Empresas participou activamente neste proxecto mediante o patrocinio dunha edición especial do libro, que incorpora un texto institucional da entidade e o seu logotipo na contraportada.
Esta colaboración enmárcase na aposta da ABE por apoiar iniciativas que poñan en valor o tecido empresarial e social de Boiro, así como por xerar contidos que contribúan á súa proxección.
O acto concluíu cun peche musical a cargo de Andhrea & the Black Cats. A banda, creada en 2013 en Santiago de Compostela por Ramón Figueira Figui (harmónica), Andrea Verdú (voz) e Benjamín Vázquez (guitarra), naceu como unha formación de blues acústico en pequeno formato, centrada na reinterpretación dos clásicos máis tradicionais do xénero, achegando unha atmosfera íntima e coidada que encaixou á perfección co espírito do acto.
Desde a ABE valórase moi positivamente a acollida do evento, tanto pola asistencia como polo interese xerado. A entidade quere, ademais, trasladar un especial agradecemento ao autor da obra, Antón Rodríguez Gallardo, polo seu traballo e implicación, así como a todas as persoas que asistiron á presentación e contribuíron a converter a cita nun éxito, reafirmando o seu compromiso de seguir impulsando iniciativas que conecten empresa, cultura e sociedade.
