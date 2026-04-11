Exitosa presentación do libro que homenaxea as mulleres que teceron futuro en Boiro

Antón Rodríguez Gallardo divulgou detalles da súa obra ante máis de 150 persoas na sede da patronal

Pola esquerda, Tania Riveiro Rodríguez, Antón Rodríguez Gallardo, Daniel García e María Xesús Blanco López. / Cedida

Suso Souto

Boiro

O salón de actos da Asociación Boirense de Empresas (ABE) acolleu a presentación do libro Mans que teceron futuro, que reuniu representantes do ámbito cultural, empresarial e académico, así como a numeroso público interesado en coñecer e recoñecer o papel das mulleres na historia recente de Boiro.

O evento contou cunha asistencia de preto de 150 persoas, completando o aforo e deixando un salón de actos ateigado, reflexo do grande interese xerado pola iniciativa.

A cita, organizada pola ABE xunto co autor da obra, Antón Rodríguez Gallardo, puxo o foco na contribución de distintas mulleres que, desde ámbitos como o comercio, a industria, a política ou o traballo asalariado, foron protagonistas do desenvolvemento económico e social do municipio.

Durante a súa intervención, o autor destacou o carácter necesario desta investigación, sinalando que “era fundamental recuperar e dar visibilidade a historias que, en moitos casos, quedaron fóra dos relatos oficiais, pero que resultaron decisivas para entender o Boiro actual”.

Máis de 150 persoas asistiron á presentación do libro. / Cedida

Desde a ABE, o seu presidente, Daniel García, incidiu no compromiso da entidade con iniciativas que reforcen a identidade económica e social do territorio, destacando que “este proxecto encaixa plenamente coa nosa liña de traballo, porque fala de emprendemento, de esforzo e de persoas que construíron o tecido económico local, moitas veces sen o recoñecemento que merecían”.

Ademais, engadiu que “para a ABE é fundamental contribuír a visibilizar estas referentes, porque tamén son un exemplo para as novas xeracións”.

Tamén interviñeron Tania Riveiro Rodríguez, profesora da área de didáctica das ciencias sociais da USC, e María Xesús Blanco López, presidenta da A.C. Barbantia, quen puxeron en valor a dimensión educativa e cultural do libro, destacando como estas historias poden servir de recurso para fomentar o coñecemento local entre as novas xeracións.

O acto foi pechado polo alcalde de Boiro, José Ramón Romero, quen subliñou a importancia de recoñecer e preservar a memoria colectiva do municipio.

A Asociación Boirense de Empresas participou activamente neste proxecto mediante o patrocinio dunha edición especial do libro, que incorpora un texto institucional da entidade e o seu logotipo na contraportada.

Esta colaboración enmárcase na aposta da ABE por apoiar iniciativas que poñan en valor o tecido empresarial e social de Boiro, así como por xerar contidos que contribúan á súa proxección.

Actuación do grupo Andhrea & the Black Cats. / Cedida

O acto concluíu cun peche musical a cargo de Andhrea & the Black Cats. A banda, creada en 2013 en Santiago de Compostela por Ramón Figueira Figui (harmónica), Andrea Verdú (voz) e Benjamín Vázquez (guitarra), naceu como unha formación de blues acústico en pequeno formato, centrada na reinterpretación dos clásicos máis tradicionais do xénero, achegando unha atmosfera íntima e coidada que encaixou á perfección co espírito do acto.

Desde a ABE valórase moi positivamente a acollida do evento, tanto pola asistencia como polo interese xerado. A entidade quere, ademais, trasladar un especial agradecemento ao autor da obra, Antón Rodríguez Gallardo, polo seu traballo e implicación, así como a todas as persoas que asistiron á presentación e contribuíron a converter a cita nun éxito, reafirmando o seu compromiso de seguir impulsando iniciativas que conecten empresa, cultura e sociedade.

