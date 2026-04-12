Carmen González presenta en Aguiño a novela curta 'A Forcadiña'
O dous por cento da recadación polas vendas da obra destinarase á Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple
A Casa do Mar de Aguiño (Ribeira) acolleu a presentación da novela curta A Forcadiña, da ribeirense Carmen González. O acto, organizado pola Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño, contou con medio cento de asistentes, entre os que se atopaban membros da Corporación municipal e do Goberno local, como as concelleiras de Cultura, Ana Barreiro, e de Educación, Juana Brión, e o tenente de alcalde, Vicente Mariño.
Asistiron tamén representantes do tecido social, como José Manuel Vilas, presidente do Xuventú Aguiño; José Antonio Santamaría, patrón maior de Aguiño; e a presidenta da Asociación Francisco Lorenzo Mariño, Elvira Pisos, acompañada de membros da directiva.
O vicepresidente da entidade cultural, Unai González, presentou o acto acompañado de Xabier López Marqués, escritor, profesor e doutor en Filoloxía Hispánica e Literatura en Ensino Medio, que desgranou os aspectos literarios e de escrita da novela, analizando os personaxes, o tempo e a linguaxe.
López dixo que a obra sorprendeulle "polo ben escrita que está; a pesar de ser unha primeira novela da autora, ben podía ter sido a derradeira, pola calidade literaria da mesma".
Pola súa banda, Carmen González agradeceu á asociación a disposición para organizar o acto, e a Xabier as loubanzas e que apostara por ela dende o primeiro momento hai dous anos, cando o libro era só un boceto, e recitou un poema.
A portada do libro, coa illa de Sagres, é un deseño do seu fillo Carlos.
A novela é do xénero policiaco; fala de lugares de Aguiño e Ribeira e ambiéntase entre a actualidade e os anos oitenta. A obra aborda temas como o maltrato, o feminismo, o movemento LGTBIQ+, etc.
O 2% da recadación polas vendas deste libro destinarase á Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple.
- Vuelve un popular ciclo de conciertos a la azotea de un hotel de Santiago: esta es la programación del NoitiNHas 2026
- La pastelería con los cruasanes más famosos de Santiago: 'Los estudiantes vienen a buscarlos a las 4 de la mañana
- Este pueblo a media hora de Santiago busca vecinos: con trabajo y alquileres desde 400 euros
- Un camión queda atrapado debajo de Área Central por no respetar la altura máxima del paso subterráneo
- Autoconsumo y búsqueda de alimentos sanos impulsan las huertas familiares en Galicia: 'Ahora los jóvenes le dan valor
- La frutera de Santiago que ha visto crecer Santa Marta: 'Lo de apretar el melón para ver si está bien no sirve de nada
- Así es la tapa de oreja más popular de Santiago: 'Hacemos hasta 120 kilos a la semana
- El Obradoiro conquista Coruña y parte del ascenso directo