O Concello de Ribeira activa unha canle de whatsapp para a comunicación de incidencias por parte da veciñanza

O servizo entrará en funcionamento este luns no número 689 117 816.

Suso Souto

Ribeira

A cidadanía de Ribeira disporá a partir deste luns día 13 dunha nova canle a través da cal comunicar incidencias. O Concello habilitou unha canle de whatsapp para tal fin, para que os veciños e veciñas poidan comunicar temas relacionados con iluminación, auga ou mobiliario, entre outras moitas cuestións.

O número é o 689 117 816. "Escoitar e acertar. Ese é o lema deste Goberno. Xa tivemos xuntanzas veciñais en Corrubedo e Olveira para estar a carón dos veciños, escoitando as súas demandas e suxestións; unha serie de encontros que continuarán proximamente no resto de parroquias. E agora damos un paso máis e activamos este whatsapp para manter un contacto máis próximo e dar resposta con maior celeridade", sinalou a alcaldesa, María Sampedro.

Unha vez recibidas as mensaxes, estas serán trasladadas aos departamentos municipais correspondentes para ser solucionados con celeridade.

