Estes serán os protagonistas da terceira Feira do Emprego do Barbanza
Celebrarase en Boiro este xoves 16
Abordaranse a produtividade laboral, a formación regrada e non regrada, o branding e exemplos de emprendemento
O Centro de Formación, Innovación, Emprego e Emprendemento do Concello de Boiro, situado no parque empresarial de Espiñeira, acollerá este xoves 16 e abril a partir das 09.20 horas a III Feira de Emprego do Barbanza, unha xornada para impulsar o talento e a economía local.
A feira desenvolverase nunha xornada única que contará coa participación de empresas de distintos sectores produtivos, entidades formativas e servizos de orientación laboral. Durante a xornada desenvolveranse simultaneamente foros para empresas, charlas de interese relacionadas co emprego e actividades de orientación laboral, simulador de carretilla elevadora, servizo de maquillaxe e fotocurriculum.
Na primeira das mesas, Benestar laboral, absentismo e inspección de traballo, trataranse temas como o absentismo, a mellora da produtividade ou a importancia do benestar laboral. Estará moderada por Juancho Armental, do grupo Arestora, e contará coa participación de María Teresa Pedrosa, inspectora de traballo da Coruña; María Quintana Pérez, directora xeral de Promoción da Igualdade; e Juan Carlos Rama, director de Recursos Humanos da Corporación Empresarial Congalsa.
Na segunda das mesas, Oficio e beneficio? Orientación profesional, universidade vs. FP, emprego público vs. emprego privado, trataranse temas como as opcións de formación regrada e non regrada, saídas universitarias ou traballo na administración pública.
Estará moderada por María Mercedes Argibay, xefa do departamento FOL do IES Leiladoura, e contará coa participación de Silvia Doce, directora de becas Feuga; María Mariño, técnica de Recursos Humanos do Concello de Boiro; e Zeltia Lado, directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego.
A terceira das mesas, titulada Branding que conecta, será sobre como o branding permite diferenciarse, xerar confianza, fidelizar clientes ou atraer talento. Esta mesa estará moderada por Paola González Garzón, graduada en Comunicación Social e Xornalismo, e contará coa participación de Víctor Oujo, de Vimanstyle, asesor de imaxe; Antón Freire, de Kracia Cooperativa de Márketing; e Miguel Ángel Souto, docente da área de marketing de Galicia Bussines School.
A última das mesas será un foro coa Asociación Boirense de Empresas co propósito de achegar ao público exemplos reais de emprendemento no noso territorio. Leva por título Experiencias inspiradoras no camiño de emprender e estará moderada por Tomás Estévez, xerente da patronal. Participarán Diana Torrado, Family Banker en Banco Medolanum; Lola García Sánchez, de Seguros García Sánchez; e Rosa Tubío, da libraría de Rosa (Nobel Boiro).
As inscricións para participar están abertas e poden facerse na web municipal www.boiro.gal.
