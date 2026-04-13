La Guardia Civil desarticula una red que robó más de 70 caballos y provocó la muerte de varios animales en el Barbanza
Cinco varones han sido detenidos en las localidades de Boiro, Caldas de Reis, Barro y Meis
El Correo Gallego
Efectivos de la Guardia Civil de Boiro, en el marco de la operación Besteiros, han procedido a la detención de cinco varones residentes en Boiro, Caldas de Reis, Barro y Meis. A los implicados se les atribuye la presunta autoría de delitos de hurto, receptación y maltrato animal con resultado de lesiones graves y muerte. La investigación se inició tras la desaparición sistemática de ganado en diversas zonas de pasto situadas en la sierra del Barbanza.
El grupo actuaba de forma coordinada sustrayendo reses que posteriormente eran vendidas a miembros de una asociación ganadera. Para dificultar la identificación de los animales por sus legítimos dueños, los implicados modificaban los rasgos identificativos en las orejas de las reses. Además, realizaban nuevas marcas sobre las originales, causando lesiones que carecían de cualquier tipo de supervisión facultativa o clínica veterinaria.
Durante el transcurso de la investigación se confirmó la muerte de cinco animales por impactos de arma de fuego. Derivado de lo anterior, se procedió a la intervención de cinco escopetas de caza, presuntamente empleadas por uno de los implicados para efectuar los disparos. El operativo se dio por finalizado tras la devolución de las reses a sus propietarios de Boiro, Porto do Son y Lousame, logrando el total esclarecimiento de los hechos denunciados.
Puestos en libertad tras prestar declaración
Los cinco detenidos fueron puestos en libertad tras prestar declaración en las dependencias oficiales de la Guardia Civil de Boiro. Las diligencias instruidas por los delitos en principio mencionados han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Ribeira.
- La pastelería con los cruasanes más famosos de Santiago: 'Los estudiantes vienen a buscarlos a las 4 de la mañana
- Conxo finalmente tendrá fiesta el próximo fin de semana: 'Hemos pasado mucho trabajo como para tener que cancelarla
- Así es la tapa de oreja más popular de Santiago: 'Hacemos hasta 120 kilos a la semana
- El furancho que conquistó a la princesa Leonor a 50 minutos de Santiago: 'Tiene una de las mejores empanadas
- El Obradoiro conquista Coruña y parte del ascenso directo
- Casi 55.000 jóvenes y jubilados compostelanos viajan gratis en bus metropolitano: un 16% más
- Este pueblo a media hora de Santiago busca vecinos: con trabajo y alquileres desde 400 euros
- El Cristo de la Paciencia regresa a Conxo y pone el broche final a la Semana Santa compostelana