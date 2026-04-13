Noia inicia unha campaña de concienciación para reforzar a limpeza e o coidado do municipio
O Concello apela ao cumprimento das normas básicas de convivencia e á responsabilidade cidadá
O Concello de Noia vén de poñer en marcha unha campaña de concienciación cidadá co obxectivo de reforzar o compromiso colectivo coa limpeza e o coidado do entorno urbano e rural, especialmente ante a chegada do verán, unha época na que aumenta o risco de incendios.
Durante os próximos días, a veciñanza poderá atopar anuncios informativos distribuídos en varios puntos do municipio, nos que se lembran normas básicas de convivencia e responsabilidade cidadá. Entre elas, destaca que está prohibido depositar lixo na vía pública fóra dos puntos autorizados, así como a importancia de facer uso do Punto Limpo municipal, que continúa plenamente operativo para a correcta xestión de residuos.
Ademais, o Concello lembra que existe un servizo gratuíto de recollida de enseres voluminosos, dispoñible mediante solicitude previa, co fin de facilitar á cidadanía a eliminación adecuada deste tipo de residuos.
No ámbito da prevención, tamén se fai fincapé na obrigatoriedade de manter os terreos limpos, podados e en condicións axeitadas, unha medida fundamental nesta época do ano para previr incendios forestais e protexer vivendas e infraestruturas.
O incumprimento destas normas pode supoñer sancións económicas, tal e como recollen as ordenanzas municipais vixentes.
O concelleiro de Medio Ambiente, Abel Pan, destacou a importancia desta iniciativa, sinalando que “coa chegada do verán é especialmente importante extremar o coidado do noso entorno. Pequenos xestos, como manter os terreos limpos ou facer un uso correcto dos residuos, teñen un impacto directo na prevención de incendios”.
Así mesmo, engadiu que “non se trata só de cumprir a normativa, senón de asumir un compromiso colectivo co noso municipio. Entre todas e todos podemos facer de Noia un lugar máis limpo e coidado”.
Desde o Concello faise un chamamento ao civismo, á responsabilidade e ao compromiso da veciñanza, co obxectivo de seguir facendo de Noia un lugar mellor para vivir.
