'Ora et labora': Noia mira ya a la campaña de octubre sembrando más de 10 millones de almejas

A Dios rogando, con el mazo dando. Eso dice el refranero español, que aconseja acompañar las plegarias con trabajo. Y eso hacen en cierto modo los mariscadores y mariscadoras de la ría de Muros-Noia, condenados por obra y desgracia de las borrascas a suspender la campaña que esperaban iniciar el 2 de marzo por la alta mortalidad de bivalvos.

Porque, lejos de esperar con los brazos cruzados la, eso sí, indispensable prestación del Instituto Social de la Marina (unos 900 euros, aproximadamente, dependiendo de si tienen hijos a cargo), los profesionales del sector se remangarán la próxima semana para seguir repoblando sus bancos marisqueros.

Lo harán sembrando, hasta el mes de septiembre, 8 millones de unidades de almeja japónica, 2 millones de unidades de babosa y también una gran cantidad, aún sin concretar, de fina y rubia, así como de berberecho. La primera siembra la harán este jueves: 700.000 unidades de almeja japónica en el banco de A Misela.

Y lo harán, además, echando mano de nuevo del refranero, en este caso de la locución latina Ora et labora: rezando y trabajando. Es decir: mirando al cielo para pedir que la situación meteorológica no vuelva a complicarse en lo que queda de primavera y eche al traste la delicada fase de engorde y desove del marisco.

Imagen de archivo de una siembra de bivalvos en la ría de Muros-Noia. / Cedida

Con todo, el resultado de ese ingente trabajo no se apreciará hasta el año que viene, porque las unidades que se van a sembrar no tendrán la talla comercial el próximo mes de octubre, cuando la cofradía de Noia espera retomar la actividad en los arenales... "si todo va bien", dice Adelo Freire, secretario del pósito.

En ese "si todo va bien" se incluye la ausencia de episodios de lluvias intensas que, sumadas a las aperturas de las compuertas del embalse del Tambre en marea baja, reducen drásticamente la salinidad. Todo irán bien, además, si la primavera trae mucho fitoplancton. El próximo muestreo para conocer el estado y la evolución del marisco sembrado se hará en agosto.

Regeneración de los arenales

Además de implicarse activamente en las tareas de regeneración de los arenales, en las que la Xunta apoyará a las cofradías financiando el 7% del gasto que realicen en la gestión y seguimiento de las mismas, a lo largo del verano se harán "bastantes siembras", indica Freire.

De momento, la cofradía ya remitió a la Xunta la documentación necesaria acreditando la alta mortalidad de marisco en sus concesiones (cifrada en el 90%) a la espera de que se decrete "lo antes posible" el cierre de los bancos marisqueros por causa de fuerza mayor.

A partir de ese momento, quienes cumplan los requisitos podrán optar a la ayuda del ISM. "Pero solo hasta junio, porque entonces se abrirán los planes de explotación de libre marisqueo en la ría de Muros-Noia y, quien esté autorizado, podrá volver a faenar", indica Adelo Freire.

Noticias relacionadas

Paralelamente, las mariscadoras y mariscadores que opten por realizar trabajos de limpieza, conservación y vigilancia de los bancos podrán percibir por ello 696 euros, en virtud del convenio establecido por la Xunta con las cofradías.