¿Qué se sabe del cadáver encadenado en el puerto de Ribeira? La Policía investiga si Amador Mos Orellán fue asesinado o se suicidó
El teléfono móvil de la víctima, una cámara de seguridad del puerto y la autopsia: los tres elementos claves en la investigación
¿Quién cerró el candado? La extraña muerte de Amador Mos Orellán, el vecino de Ribeira que apareció muerto este martes en el puerto de la localidad, encadenado, está rodeada de misterio. Y, para averiguar si se trató de una muerte violenta o de un suicidio, los investigadores disponen, en principio, de tres elementos claves.
Las pesquisas comenzaron ya cuando el cadáver aún no había sido rescatado del agua. Un par de agentes interrogaron discretamente a pie de muelle a algunas personas, conocidas de la víctima, en busca de algún dato sobre sus últimas horas.
La noticia de la muerte de Amador Mos Orellán fue recibida con consternación y con sorpresa en el departamento de Servizos Sociais de O Porto do Son, donde recibía desde hacía algún tiempo asistencia integral por la delicada situación de salud que atrevesaba.
Lo más llamativo de este suceso es que el cuerpo estaba semisumergido y amarrado a una escalera del muelle con una cadena... cerrada con candado. Estaba encadenado por el brazo derecho. El cuerpo fue descubierto por un transeúnte a las siete de la mañana, cuando la marea estaba baja. Estaba entre la escalera y la proa del pesquero Os tres de sempre.
A solo unos metros de ese lugar (frente a los departamentos de usuarios del puerto) está la sede de Portos de Galicia. Las cámaras de seguridad de su fachada enfocan, entre otros, hacia ese punto. Pero no aportarán nada... porque llevan años inoperativas.
La que sí podría arrojar luz es la cámara instalada al otro extremo de la dársena, justo de frente, en el muelle comercial. Y tiene además un potente zoom. Pero, si el suceso se produjo durante la madrugada, habrá que ver si captó imágenes de quienes estuvieron allí en la oscuridad. Y, además, en una zona en la que el alumbrado brilla por su ausencia.
En todo caso, esa grabación será analizada con lupa por la Policía, que ya la ha requerido.
Se da la circunstancia de que en ese mismo lugar se produjo en febrero del año pasado el hundimiento de un pesquero, el Illas Cíes, en extrañas circunstancias. Y, en esa ocasión, no hubo suerte con las imágenes de la citada cámara.
Más esperanzas tienen depositadas los investigadores en el teléfono móvil de la víctima, que fue encontrado, junto con su documentación, en sus bolsillos.
Quizá sus últimos movimientos, llamadas o mensajes puedan aportar información de interés a la Policía.
Y, por supuesto, de especial relevancia será el informe de la autopsia, que determinará no solo la causa de la muerte, sino también detalles relacionados con el momento en que se produjo y, sobre todo, si se trató de una muerte violenta o de un suicidio.
Y es que, aunque, en principio, la lógica invita a pensar que el encadenamiento apunta a una muerte violenta, lo cierto es que el hecho de que la víctima estuviese encadenada solo por un brazo impide, inicialmente, descartar la opción de un posible suicidio.
En caso de que la autopsia confirme una muerte violenta, el informe debería dar respuesta a otra incógnita ¿Murió Amador Mos Orellán antes o después de ser encadenado a la escalera del muelle?
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