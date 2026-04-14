Estas son as sete mulleres que protagonizarán o foro de creatividade e innovación Fálame sempre, en Boiro

O encontro organizado pola patronal local terá lugar o xoves 23 de abril

O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, segundo pola esquerda, na pasada edición do encontro Fálame sempre.

O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, segundo pola esquerda, na pasada edición do encontro Fálame sempre. / Cedida

Suso Souto

Boiro

A Asociación Boirense de Empresas (ABE) organiza para o vindeiro 23 de abril unha nova edición de Fálame Sempre, o seu encontro anual ao redor da creatividade e a innovación empresarial, que nesta ocasión estará centrado no emprendemento feminino.

O evento terá lugar no salón de actos da ABE ás 20.45 horas, cun aforo limitado a 100 persoas e carácter aberto ao público mediante inscrición previa.

Esta duodécima edición xorde como continuidade á recente presentación do libro Mans que teceron futuro, de Antón Rodríguez Gallardo, unha obra que pon en valor o papel fundamental das mulleres no desenvolvemento económico e social de Boiro.

A través deste encontro, a ABE busca trasladar ese recoñecemento ao presente, dando visibilidade a experiencias reais de mulleres emprendedoras e reforzando o seu compromiso coa igualdade e co fortalecemento do tecido empresarial local.

O evento estará presentado por Alberto García e Natalia Carou e terá un formato dinámico baseado en intervencións breves e visuais de menos de sete minutos, estruturadas en 20 imaxes con 20 segundos de duración cada unha.

Nesta edición presentaranse cinco proxectos liderados por mulleres con traxectorias diversas: Vanesa Hermo, fundadora de Acento Homes, especializada en preparar vivendas para a súa venda ou alugueiro a través da creación de conexión emocional cos compradores; Maitane Vicente, promotora de ULA Libraría Social, un espazo cultural na Serra de Outes que combina libraría, programación sociocultural e intervención comunitaria; Nuska Chousa, creadora do proxecto Alma da Vella Chousa, centrado na divulgación da cultura e tradición rural a través das redes sociais; Ramona Pouso e Alicia Regueira, de Frutas Reyjosa, empresa familiar con máis de 50 anos de traxectoria no sector da alimentación e floraría; e Lola Castro e María Abuín, de A de Lola, negocio tradicional de proximidade con máis de seis décadas de historia.

Con esta proposta, a ABE continúa apostando por formatos innovadores que fomentan o intercambio de experiencias e a inspiración empresarial, ao tempo que promove referentes próximos que contribúan a construír un ecosistema máis diverso, inclusivo e dinámico.

Estas son as sete mulleres que protagonizarán o foro de creatividade e innovación Fálame sempre, en Boiro

Estas son as sete mulleres que protagonizarán o foro de creatividade e innovación Fálame sempre, en Boiro

Costa da Morte terá unha base estable de Vixilancia Aduaneira en Cee

Costa da Morte terá unha base estable de Vixilancia Aduaneira en Cee

Un escritor gallego hace historia al ganar uno de los galardones de relatos más prestigiosos del mundo

Un escritor gallego hace historia al ganar uno de los galardones de relatos más prestigiosos del mundo

Juan Díaz Villoslada asume este miércoles la gerencia de la Universidade de Santiago

Juan Díaz Villoslada asume este miércoles la gerencia de la Universidade de Santiago

Ambar convida a botar unha carreira pola diversidade en Ribeira

Ambar convida a botar unha carreira pola diversidade en Ribeira

Ames registra una tasa de criminalidad por debajo de la media gallega

Ames registra una tasa de criminalidad por debajo de la media gallega

Prisión para el detenido por la muerte de su expareja, que se precipitó desde un tercer piso en Pamplona

Prisión para el detenido por la muerte de su expareja, que se precipitó desde un tercer piso en Pamplona

Alfonso Rueda viajará a China la próxima semana para explorar relaciones comerciales y turísticas con Galicia

Alfonso Rueda viajará a China la próxima semana para explorar relaciones comerciales y turísticas con Galicia
