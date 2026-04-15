Los servicios de emergencia buscan por tierra, mar y aire a una persona que habría pedido auxilio en el mar en Porto do Son (A Coruña), pero después habría desaparecido entre el agua. Según informan fuentes del 112 Galicia a Europa Press, fue un particular el que alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, pasadas las 10.00 horas, después de supuestamente haber visto a una persona pidiendo ayuda en el mar, aunque luego dejó de verla.

En concreto, todo habría ocurrido en el entorno de la playa de As Gaivotas, en Miñortos.

Por ello, se puso en marcha un operativo de búsqueda para dar con el paradero de esa persona, aunque por ahora no se descarta que pueda ser una falsa alarma.

Así, se ha movilizado el helicóptero Pesca 1 y la salvamar Regulus de Salvamento Marítimo, que ya inspeccionan la zona. Además, Gardacostas, las fuerzas del orden y el GES de Noia operan desde tierra.