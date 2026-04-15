Medio Ambiente elimina a herba da Pampa na contorna da lagoa de Louro, en Muros

A delegada da Xunta, Belén do Campo, acompañada pola directora territorial da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Pilar Arias, supervisou os traballos realizados na lagoa de Louro (Muros) incluídos dentro das actuacións da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para restaurar e poñer en valor humidais de interese nas catro provincias galegas.

A actuación realizada en Muros encádrase dentro das intervencións de eliminación de especies exóticas invasoras (EEI), e xa se retiraron os afloramentos de herba da Pampa (Cortaderia selloana) que estaban máis próximos á lagoa. Ademais, levouse a cabo a sinalización da zona para lembrar a prohibición de paso na zona dunar.

Máis de 16.300 euros

Empregáronse medios manuais e mecánicos, en función da capacidade de acceso. Ademais, todo o material retirado levouse a un xestor autorizado para este tipo de residuos. Os traballos contaron cun orzamento de máis de 16.300 euros.

A representante do Goberno autonómico sinalou que esta actuación de carácter global en toda Galicia dispón dun investimento de 4,65 millóns de euros que o Executivo galego destina ata o ano 2028.

Neste sentido, subliñou que este tipo de intervencións "resultan esenciais, xa que favorecen a descarbonización, permiten protexer o medio ambiente e contribúen á conservación da biodiversidade".

Estas actuacións danlle continuidade a diferentes medidas e proxectos executados nos últimos catro anos por un importe de preto de 1,3 millóns de euros en toda Galicia e que permitiron abordar actuacións importantes para a restauración de varios hábitats dunares, como os existentes no ámbito do Parque Natural Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán.

Máis de 646 humidais

Galicia conta actualmente con 646 zonas húmidas inventariadas, que suman un total de 45.141 hectáreas e albergan unha notable biodiversidade na que se inclúen taxóns ameazados e hábitats de interese prioritario.

Entre os humidais galegos destacan especialmente seis incluídos na lista Ramsar, un rexistro internacional que integra as zonas húmidas máis importantes do mundo polo seu interese ecolóxico e transcendencia para a conservación da biodiversidade. Destes seis, tres están na provincia da Coruña, entre eles o parque natural de Corrubedo.