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ESPECIE INVASORA

Medio Ambiente elimina a herba da Pampa na contorna da lagoa de Louro, en Muros

Sinalizou o espazo para lembrar a prohibición de paso na zona dunar

Do Campo, segunda esquerda, supervisando os traballos na lagoa de Louro.

Do Campo, segunda esquerda, supervisando os traballos na lagoa de Louro. / X. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

Muros

A delegada da Xunta, Belén do Campo, acompañada pola directora territorial da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Pilar Arias, supervisou os traballos realizados na lagoa de Louro (Muros) incluídos dentro das actuacións da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para restaurar e poñer en valor humidais de interese nas catro provincias galegas.

A actuación realizada en Muros encádrase dentro das intervencións de eliminación de especies exóticas invasoras (EEI), e xa se retiraron os afloramentos de herba da Pampa (Cortaderia selloana) que estaban máis próximos á lagoa. Ademais, levouse a cabo a sinalización da zona para lembrar a prohibición de paso na zona dunar.

Máis de 16.300 euros

Empregáronse medios manuais e mecánicos, en función da capacidade de acceso. Ademais, todo o material retirado levouse a un xestor autorizado para este tipo de residuos. Os traballos contaron cun orzamento de máis de 16.300 euros.

A representante do Goberno autonómico sinalou que esta actuación de carácter global en toda Galicia dispón dun investimento de 4,65 millóns de euros que o Executivo galego destina ata o ano 2028.

Neste sentido, subliñou que este tipo de intervencións "resultan esenciais, xa que favorecen a descarbonización, permiten protexer o medio ambiente e contribúen á conservación da biodiversidade".

Estas actuacións danlle continuidade a diferentes medidas e proxectos executados nos últimos catro anos por un importe de preto de 1,3 millóns de euros en toda Galicia e que permitiron abordar actuacións importantes para a restauración de varios hábitats dunares, como os existentes no ámbito do Parque Natural Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán.

Máis de 646 humidais

Galicia conta actualmente con 646 zonas húmidas inventariadas, que suman un total de 45.141 hectáreas e albergan unha notable biodiversidade na que se inclúen taxóns ameazados e hábitats de interese prioritario.

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Entre os humidais galegos destacan especialmente seis incluídos na lista Ramsar, un rexistro internacional que integra as zonas húmidas máis importantes do mundo polo seu interese ecolóxico e transcendencia para a conservación da biodiversidade. Destes seis, tres están na provincia da Coruña, entre eles o parque natural de Corrubedo.

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