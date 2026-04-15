SANIDADE
O PSOE do Porto do Son recollerá firmas para evitar que o centro de saúde peche os sábados
Jorge Romero asegura que a medida obriga aos veciños a desprazarse máis de 16 quilómetros
O PSdeG-PSOE do Porto do Son impulsará unha campaña de recollida de sinaturas contra a decisión da Xunta de que o centro de saúde do municipio peche os sábados pola mañá.
Para a agrupación socialista, esta decisión, que afecta tamén a outros centros de saúde da zona como os de Carnota e Mazaricos, é "inaceptable" ao obrigar a veciñanza "a desprazarse ata 20 quilómetros de distancia para recibir atención sanitaria".
"A diferenza de tempo entre acudir ao centro de saúde e ter que ir ao PAC de referencia pode ser clave nos casos de moitas doenzas", explica o voceiro socialista local Jorge Romero.
Asegura que o centro de saúde "abría ata agora os sábados de mañá para urxencias, facer curas ou dar atención a domicilio a quen o precisase". Agora, engade, "haberá que acudir a Noia, a 16 quilómetros do noso municipio", lamenta.
"De feito, aínda que o PAC de Noia é o máis achegado aos núcleos, hai unha boa parte da nosa veciñanza que acude ao de Ribeira ao ter algunha emerxencia", sinala Romero.
"Isto non é outra cousa que un castigo á veciñanza do Barbanza, e en particular á do Porto do Son, que é unha das máis perxudicadas pola medida da Xunta", lamenta o socialista.
Indica así mesmo que o cambio "será moi negativo tamén para o persoal sanitario, que non só se verá máis desbordado, se non que terá que desprazarse a unha maior distancia para os casos nos que teña que atender a domicilio".
Os socialistas agardan que a Consellería de Sanidade escoite á veciñanza a través de iniciativas como esta recollida de firmas. "Nós seguiremos loitando para recuperar e mellorar a atención sanitaria no municipio e na bisbarra", conclúe Romero.
