El vecino de Ribeira hallado muerto en el puerto será enterrado esta tarde en Xuño

Amador Mos Orellán, el vecino de Ribeira de 43 años que fue hallado muerto en la madrugada del martes en el puerto ribeirense, será enterrado esta tarde en el cementerio parroquial de Santa Mariña de Xuño (Porto do Son). Por el momento, aún no se han confirmado las causas de su muerte.

El cuerpo está siendo velado en el tanatorio Pompas de Barbanza, de Xarás, y la comitiva fúnebre partirá a las 17.45 horas hacia la iglesia parroquial de Xuño, donde residía el fallecido. Allí se celebrará el funeral y posterior entierro.

Cabe recordar que el cadáver estaba semisumergido y amarrado a una escalera del muelle de Ribeira con una cadena cerrada con candado. Estaba encadenado por el brazo derecho.

El cuerpo fue descubierto por un transeúnte a las siete de la mañana, cuando la marea estaba baja. Estaba entre la escalera y la proa del pesquero Os tres de sempre.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, aseguró ayer, respecto a las causas de la muerte, que no cabe descartar ninguna hipótesis, desde un suicidio a una posible muerte violenta, incluido un ajuste de cuentas.

Blanco ha señalado que la registrada "no es una muerte natural" y que los indicios apuntan hacia un suceso violento; pero que, en todo caso, habrá que aguardar a las investigaciones y a la autopsia para determinar las causas y circunstancias de lo acontecido.