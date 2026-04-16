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SUCESO

El informe preliminar de la autopsia descarta indicios de criminalidad en la muerte del vecino de Ribeira

El cadáver del hombre, de 43 años, estaba semisumergido y encadenado a una escalera del puerto

El cadáver fue hallado semisumergido y encadenado a una escalera del puerto.

El cadáver fue hallado semisumergido y encadenado a una escalera del puerto. / Suso Souto

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

El informe preliminar de la autopsia realizada al cuerpo del vecino de Ribeira, de 43 años, hallado el martes semisumergido y amarrado a una cadena, cerrada con candado, en el puerto ribeirense descarta "indicios de criminalidad".

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, plaza número 3, en funciones de guardia cuando fue localizado el cadáver, ha incoado este procedimiento y señala que "si bien hay que esperar al informe definitivo, el informe preliminar de la autopsia descarta indicios de criminalidad", según confirma el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Investigación de la Policía Nacional

La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer las causas de la muerte y, aunque inicialmente se apuntó a una posible muerte violenta, posteriormente se constató que, en un principio, el cuerpo hallado no presentaba signos de violencia. Por ello, la opción que cobró más fuerza desde entonces ha sido la de un suicidio.

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El trágico suceso causó una profunda conmoción e inquietud en Ribeira y ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar la seguridad en la localidad, especialmente, en la zona portuaria.

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