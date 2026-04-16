Boiro conecta oferta y demanda en clave de emprendimiento con la Feira de Emprego do Barbanza

El Centro de Formación, Innovación, Emprego e Emprendemento de Boiro (Lab Barbanza) acogió este jueves la III Feira de Emprego do Barbanza, que se consolida como punto de encuentro para empresas y demandantes de empleo.

La cita puso el acento en el emprendimiento, la creatividad y la innovación como factores clave para abrirse paso en el mercado laboral. Los cientos de asistentes pudieron asistir a cuatro mesas de debate e informarse y entregar currículums en un recinto con estands de 21 empresas, entidades e instituciones con procesos de selección abiertos o canalizadoras de ofertas de trabajo.

En concreto, participaron Cycle, Cruz Roja, Abanca, Xuventude Mentoring, Micofer, Stac, Congalsa, Nortempo, Fundación ONCE, Emprego Galicia, Academia Postal, Iman, Froiz, Eulen, Feuga, Finsa, Urovesa, Vegalsa, Grupo J.J. Chicolino, Adecco y Cortizo.

La feria comenzó con un monólogo de la cómica Arantxa Treus, quien también aportó su experiencia sobre el acceso al mercado laboral en un gremio, el de los actores y actrices, "en el que solo el 10% consiguen vivir de ese trabajo. Un porcentaje del que, además, solo el 3% son mujeres".

La primera mesa de debate giró en torno al absentismo laboral. María Teresa Pedrosa, inspectora de Trabajo, resaltó "la importancia de un ambiente laboral sano" y dijo que "las empresas pueden y deben articular mecanismos para reducir el absentismo. Deben analizar las causas y buscar soluciones".

La directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana, incidió en la importancia de "mejorar la confortabilidad en los entornos laborales, el bienestar emocional y la conciliación".

Juan Carlos Rama, director de Recursos Humanos de la empresa Congalsa, explicó que "cuando el absentismo está fuera de los límites normales, las empresas deben analizar qué está pasando... y escuchar a los trabajadores".

Por la izquierda, Rosa Tubío, Lola García, Tomás Estévez, Diana Torrado y Daniel García. / Suso Souto

En la segunda mesa, titulada Oficio e beneficio?”: orientación profesional, universidade vs FP, emprego público vs privado, María Mariño, técnica de RR. HH. del Concello de Boiro, incidió en la importancia de la capacitación digital, "que es transversal en el mercado laboral".

María Domínguez, de Feuga, señaló que "el 75% de los alumnos que hacen prácticas acaban encontrando trabajo" y que "al tiempo que forma al estudiante, la empresa ya le está evaluando como posible empleado". Añadió que Feuga lanza una media de 20 ofertas de empleo diarias y que actualmente tiene unas 800.

La directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado, dijo que "la FP reglada permite crear perfiles profesionales individualizados, y su índice de inserción laboral es cada vez mayor".

La tercera mesa versó sobre el branding y el marketing digital. Los tres participantes (Antón Freire, de Kracia Cooperativa de Marketing; Miguel Ángel Souto, docente del área de marketing de Galicia Bussines School; y Víctor Oujo, asesor de imagen) recetaron autenticidad, naturalidad, originalidad, constancia y afán de superación a quienes apuesten por el emprendimiento, y coincidieron en la importancia de "diferenciarse, crear marca y posicionarla en el mercado".

La cuarta y última mesa versó sobre experiencias innovadoras. Diana Torrado, Family Banker de Banco Mediolanum; Rosa Tubío, de la Librería de Rosa (Nobel Boiro); y Lola García, de la inmobiliaria y correduría de seguros García Sánchez, destacaron, como las principales dificultades para emprender, la financiación y la repercusión de la inestabilidad (política, social, económica...).

Daniel García, presidente de la patronal de Boiro (y comerciante) dijo que "pese a la inestabilidad, es el momento de emprender".

Igualmente, recetaron planificación, estrategia, formación, paciencia, asesoramiento, visión de futuro, búsqueda de nichos de negocio y confianza en el proyecto.

Ya en la clausura, la diputada de Industria, Empresa, Medio Ambiente, Emprego e Política Demográfica de la Diputación de A Coruña, Rosa Ana García, elogió "la resiliencia de la comarca del Barbanza" y el trabajo del Concello de Boiro en el ámbito de la formación laboral.

García animó a los demandantes de empleo a hacer uso de las herramientas y contactos obtenidos: "El talento está aquí, y nosotros vamos a seguir trabajando para que se quede aquí", afirmó.

"En la Diputación estamos comprometidos con la retención de talento", dijo García, quien aconsejó "actitud y formación constante, que son claves para acceder al mercado laboral".

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El alcalde, José Ramón Romero, agradeció el apoyo de la Diputación al emprendimiento y resaltó "el dinamismo de Boiro a nivel empresarial, al ser el concello que está a la cabeza de la comarca en creación de sociedades y de empleo.