Un cadáver en el mar y encadenado en Ribeira: la opción del suicidio cobra fuerza

La incertidumbre y la preocupación aumentan en Ribeira, a la espera de la confirmación oficial de las causas de la muerte de Amador Mos Orellán, de 43 años, cuyo cuerpo fue hallado en la madrugada del martes semisumergido y amarrado con una cadena, cerrada con candado, a unas escaleras del puerto ribeirense.

Todas las hipótesis siguen abiertas, pero entre los investigadores cobra fuerza la opción de un suicidio. Cabe señalar que el cuerpo solo estaba sujeto por un brazo, por lo que pudo encadenarse él, y en el bolsillo portaba una bolsa de plástico con su documentación y el teléfono móvil, lo que hace pensar que deseaba ser identificado.

En el caso de que se tratase de un crimen, el informe de la autopsia será clave, así como el teléfono móvil que portaba la víctima para tratar de identificar sus últimos movimientos. También podrán aportar luz a lo sucedido las cámaras que están operativas en el muelle de Ribeira, así como los testimonios del propio entorno del fallecido.

Entierro esta tarde

A la espera de esclarecer lo sucedido, el entierro de Amador estaba programado para las 17.45 horas de hoy en el cementerio parroquial de Xuño (O Porto do Son), donde residía. El cuerpo ha sido velado en el tanatorio Pompas de Barbanza, de Xarás.

Refuerzo de la seguridad

A raíz de este trágico suceso, el PSOE de Ribeira ha hecho público un comunicado denunciando "a grave situación de inseguridade que vive o municipio nos últimos meses" y califica de "moi grave e preocupante" lo sucedido el martes.

Por ello, los socialistas consideran que debe suponer "un punto de inflexión" y reclaman a la alcaldesa una actuación "inmediata e contundente" para garantizar la seguridad ciudadana.

Refuerzo de efectivos y medios

Para poner fin a esta situación el PSOE ribeirense demanda que se refuerce la Policía Local, que se incremente la vigilancia en el puerto "un punto especialmente vulnerable pola ausencia de medidas de control eficaces". A este respecto, denuncian que las cámaras "levan anos sen funcionar e existe unha clara falta de presenza policial".

Los socialistas demandan asimismo al Gobierno central que dote de más efectivos y medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Ribeira, "particularmente a Policía Nacional, co obxectivo de garantir unha resposta eficaz ante o aumento da delincuencia e mellorar a protección da cidadanía".

Alcaldesa: "Levamos meses pedindo reforzos"

Por su parte, la alcaldesa, María Sampedro, asegura que «o PSOE chega tarde e demostra unha gran osadía, pois levamos meses reclamando reforzos por parte do Goberno central e foi o subdelegado quen, na última Xunta Local de Seguridade, se negou a reforzar a plantilla da Policía Nacional».

Por ello, les pide a los socialistas que «sumen forzas e pidan ao Goberno que reforce os medios porque é ademais que ten as competencias».

Respecto al refuerzo de la Policía Local, la regidora asegura que "actualmente están cubertas todas as prazas, e cando se poida crearanse máis". En relación a las cámaras, señala que instará a Portos de Galicia "para que active os sistemas de seguridade y señala que el gobierno local trabaja para ampliar los sistemas de videovigilancia también a otros puntos del municipio.